Как забрать долг у бывшего работодателя?

В нашей фирме задерживали зарплату, выплачивали частями, я ушла в другую компанию. Но до сих пор не могу получить расчет в первой, кормят «завтраками» уже третий месяц. Куда мне обратиться?

– Жулдыз

Алена ДУЛЯ, юрист: – Вам необходимо обратиться в согласительную комиссию или в суд. Статьей 160 Трудового кодекса РК установлен срок для таких обращений: «Для обращения в согласительную комиссию или в суд по рассмотрению индивидуальных трудовых споров устанавливаются следующие сроки: ... один год с того дня, когда работник или работодатель узнал или должен был узнать о нарушении своего права».

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