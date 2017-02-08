Как сдать старую машину на утиль за деньги?

На фото: Актобе. 41 разъезд. За 2 месяца сюда сдали 448 машин. При полной комплектации за автохлам платят 150 тысяч тенге, за автомобили без некоторых узлов и деталей – 48 тысяч тенге. || Фото пресс-службы акимата Актобе

Слышал, что старую машину можно сдать на утилизацию и за это платят деньги. Куда обращаться?

— Борис ЕВДОКИМОВ

ОТВЕТ: – Пункт приема старых машин находится на 41-м разъезде. До 1 января в Актобе на утилизацию сдали 448 автомобилей. Каждый из 447 автовладельцев получил по 150 тысяч тенге, один владелец – 48 тысяч. Всего по Казахстану на утилизацию сдали 5665 машин.

С нового года процедуру сдачи старых машин упростили. Это можно сделать по электронной очереди через Call-center, оператора РОП – 8 800 080 08 65 и самостоятельно, заполнив специальную форму на сайте auto.recycle.kz.

В акимате Актобе создали комиссию, куда вошли представители местной полицейской службы, горотдела ЖКХ и управляющих компаний. Возглавляет комиссию зам­акима Актобе Нагымжан Алдияров.

Участковые и сотрудники управляющих компаний будут делать обход, выявлять во дворах многоэтажных домов, на дачах, в гаражных кооперативах старые машины, которые годами не используются, загромождают территорию, искать их хозяев и объяснять им, что машину можно сдать на утилизацию, – разъяснили в город­ском акимате.