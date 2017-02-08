Лекарства есть, нет старых названий

На фото: В поликлинике №3 заверяют: все нужные лекарства есть, но они могут носить не те торговые названия, к которым привыкли пациенты. || Фото из архива «Д»

Прочитала в «Диапазоне» от 26.01.2017 г. материал «Асет Калиев, глава облздрава: 112 тысяч тенге – средняя зар­плата медиков области, включая санитарок», где говорится о том, что с обеспечением лекарствами в области проблем нет. Я отношусь к ГП №3 в 12 микрорайоне. Лекарств нет с декабря. Должна получать сиафор или диаформин, от давления энап. Их нет.

— Камиля

ОТВЕТ: – Все необходимые препараты в поликлинике есть. Сиафор и диаформин применяют для больных сахарным диабетом, действующее вещество в них метформин. Вместо указанных лекарств выдается глюконил с тем же действующим веществом. По своим фармакологическим свойствам он не уступает сиафору и диаформину. Вместо энапа, применяемого при артериальной гипертензии, есть эналаприл и карлон. Пациентам сложно привыкнуть к разным торговым названиям одного и того же лекарственного средства. При возникновении вопросов они могут обратиться в службу поддержки пациента и внутреннего контроля нашей поликлиники или по телефону 74-32-03, – ответила заместитель главного врача ГП №3 Шынар Тулешева.