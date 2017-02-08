Школу отделяют от санатория «Чайка» из-за медстрахования

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Школу отделяют от санатория «Чайка» из-за медстрахования

Живем в ауле Нокина. У нас есть санаторий «Чайка», при нем школа. Говорят, ее отделяют от санатория, школа будет строиться новая, туда будут набирать штат. Это правда?

– Жамиля

ОТВЕТ: – В связи с переходом на страховую медицину финансирование учреждений здравоохранения будет проводиться из республиканского бюджета. Поскольку медучреждения образовательные услуги не оказывают, школу при санатории «Чайка» переводят на финансирование из местного бюджета. Будет это через управление образования или управление здравоохранения, пока неизвестно, но в оплате труда преподавательского состава ничего не изменится, – разъяснил руководитель облздрава Асет Калиев [на фото].

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