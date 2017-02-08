Зелёные 1000 тенге не отменяли, но их нигде не берут

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Зелёные 1000 тенге не отменяли, но их нигде не берут

На фото: Камиля Сарсенбаева: «Выплату из ЕНПФ – 140 тысяч тенге – дали купюрами, которые нигде не хотят принимать». || Фото Владимира ЗОБЕНКО

Недавно муж из ЕНПФ получил 180 тысяч тенге. 140 тысяч из них купюрами по 1 тысяче зеленоватого цвета, они 2011 года выпуска. Получали мы их в Народном банке по ул. Айтеке би. Теперь эти деньги нигде не берут. Недавно пошла в магазин на рынке, набрала продукты, а у меня выхватили пакет, все забрали, потребовали другие деньги. Вернулась я ни с чем. Такое унижение, будто я эти продукты своровать хотела. Мы деньги получили в банке. Почему их нигде не принимают?

– Камиля

ОТВЕТ: – Купюры номиналом 1 тысяча тенге 2011 года выпуска из оборота не изымались, они находятся в обращении. В торговых точках и других местах их обязаны принимать. Если не принимают, можно обращаться в филиал Нацбанка с заявлением. Читательница «Диапазона» может обменять купюры в кассе нашего банка, – ответили в актюбинском филиале Национального банка. »

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