Доплата репрессированным не полагается

На фото: Герта Штумпп, как пострадавшая от политических репрессий, получает спецгоспособие. Другие выплаты ей не полагаются, ответили чиновники.|| Фото читателя «Диапазона»

Я реабилитированная жертва политических репрессий, родилась в 1942 году, инвалид с дет­ства. Сейчас передвигаюсь в коляске. Никогда никаких доплат к празднику я не получаю. К 16 декабря тоже не получила. Почему? Полагаются ли они?

– Штумпп Герта Яковлевна, г. Темир

ОТВЕТ: – По данным отдела занятости и соцпрограмм Темирского района Штумпп Герте Яковлевне с 1 сентября 1993 года назначена пенсия по возрасту, с 28 июня 1999 года – спецгоспособие как лицу, пострадавшему от политических репрессий согласно ч. 11 ст. 4 Закона РК от 5 апреля 1999 года «О специальном государственном пособии в Республике Казахстан». Согласно решению Темирского раймаслихата от 11 апреля 2016 года №15 «Об утверждении правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в Темирском районе» пенсионерам дополнительные выплаты не полагаются, – ответил замруководителя управления координации занятости и соцпрограмм Аман Жекеев. »