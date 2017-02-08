Звёзды зажигаются в Китае

Несколько недель не утихает ажиотаж вокруг актюбинского певца Димаша Кудайбергенова. С момента его участия в китайском музыкальном конкурсе «I Am a Singer» известность Димаша набирает обороты с каждым днем.

Среди последних новостей встреча с Джеки Чаном, на которой они обменялись подарками. Джеки Чан подарил певцу эксклюзивную куртку и фирменное устройство для прослушивания музыки, кроме того, научил приемам из своих фильмов. Димаш Кудайбергенов подарил актеру казахский чапан и домбру, а также сыграл для него на домбре.

Известная французская певица Лара Фабиан тоже оценила шикарный голос Димаша и хочет с ним встретиться. В Китае сейчас можно купить браслеты, часы, календари с портретом Димаша. Волна популярности началась в Китае, а теперь распространяется дальше, в том числе и в родном Актобе. Уже несколько человек спрашивали меня, как знатока культуры, ожидается ли концерт Димаша в Актобе.

– Удивительное дело, наверняка Димаш выступал когда-то в Актобе, но я не слышала о нем, – поделилась знакомая. – Зато теперь слежу за новостями, переживаю, слушаю с удовольствием его песни. У соседей младшая сестренка из Китая какой-то сувенир собирается по Интернету заказывать, там сейчас целое производство. Неужели так важна работа продюсера или признание за пределами Отечества? Голос и талант у парня были и до конкурса, а масштабную популярность даже в родном городе он получил только после Китая. Что ж, спасибо китайцам, открыли нам глаза.

Я даже задумалась. В нашем городе много талантливых людей, может, стоит осмотреться внимательно? Вдруг рядом сияет звезда, а мы не видим?