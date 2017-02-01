Мишель Уокер, джазовая певица из Нью-Йорка: У музыки казахов много общего с коренной музыкой Америки

На фото: 28 января на сцене драматического театра выступила джазвумен из Нью-Йорка Мишель Уокер и квартет Алексея Черемизова из Санкт-Петербурга. || Фото В.ЗОБЕНКО

28 января в Актюбинском драмтеатре с единственным концертом выступила джазовая певица Мишель Уокер из Нью-Йорка и квартет Алексея Черемизова из Санкт-Петербурга.

Сильный голос Мишель Уокер и виртуозное исполнение музыкантов квартета Алексея Черемизова приятно впечатлило актюбинцев. Обаятельная Мишель оказалась не только обладательницей сильного голоса, пробирающего до мурашек, но еще и артистичной натурой. Мишель Уокер дарили цветы, артистов вызывали на бис, а после устроили фотосессию, хотя музыканты очень торопились на поезд.

Как рассказала Мишель Уокер, любовь к пению у нее была с детства, ее родители большие поклонники музыки, в том числе джаза. В детстве она много пела и участвовала в самодеятельности, училась в музыкальной школе.

– В этом турне я побывала в нескольких городах Казахстана. В Алматы на фестивале национальной музыки мне подарили 5 дисков с национальной казахской музыкой, это очаровательная и пленительная музыка. В ней много общего с коренной музыкой Америки.

Мишель Уокер открыла для себя джаз в 22 года.

– Учитель класса фортепиано искал аккомпаниатора. В джазе у певца очень сильная связь с пианино, в отличие от всех других инструментов. Я поняла, что джаз для меня. Я ничего не знала о джазе, мой учитель познакомила с ним. В дальнейшем я пела вместе с Марком Мерфи.

В джазе Мишель Уокер предпочитает классику, но не обходит вниманием и новые веяния.

– Сейчас многие музыканты склонны к экспериментированию в музыке и трудно назвать какой-то стиль главным. Джаз не стоит на месте, он подвижен. Это нормально, я считаю, что в основе должен быть традиционный джаз, но надо смотреть в будущее. Также популярно смешивание стилей.

В Актобе Мишель Уокер с квартетом Алексея Черемизова исполнили новую песню.

– Это импровизация, основанная на стиле драм-н-бэйс. Основой послужила мелодия моей коллеги из Нью-Йорка Мелоди Гордон, – поделилась Мишель Уокер.

Кроме гастролей и концертов Мишель Уокер ведет свой блог в Интернете, где проводит свои исследования.

– Я сама «большая девочка». Сейчас в Америке проблема с лишним весом, виновна эпидемия зависимости от сахара. Сахар – это наркотик. Скоро 75% населения будут иметь проблемы с весом.

Помимо всего Мишель проводит частные уроки и мастер-классы в Нью-Йорке.

Сразу после Актобе артисты отправились в Костанай.

Досье

Мишель Уокер родом из Нью-Йорка, с 16 лет изучает классический и джазовый вокал в университете Мериленда, закончила Стенфордский университет и консерваторию в Амстердаме. В 2000 ее дебютный альбом «Slown down» был номинирован «Washington Area Musician Association» как лучший дебютный альбом года и лучший независимый вокальный джазовый альбом.

Алексей Черемизов – пианист, начал деятельность в джаз-клубе «Квадрат». Добился признания, играя в различных коллективах, квинтете «Акустик-Бэнд» Ивана Васильева, аккомпанировал Ольге Пономаревой, участвовал в джазовых фестивалях с международным проектом с французским трубачом Жан-Лу Лоньеном, певицей Сибель Косе, с певцом из США Кимом Миллсом.