Приглашаем помогать друзьям!

Скоро 14 февраля. В нашей акции вы можете приобрести подарок и помочь животным.

Если вы неравнодушны к животным, принимайте участие в нашей акции «Я помогаю другу»! Если вы хотите приобрести какой-нибудь лот или выставить свой, звоните по телефону: 56-70-60 или 8 775 797 03 17 (Ватсап). С декабря наша акция собрала более 70 тысяч тенге, деньги ушли на еду, прививки, лекарства и другие нужды бездомных животных на передержке у волонтеров. Помощь получили десятки животных. Многие собаки и кошки нашли семью после публикации в «Диапазоне». Присоединяйтесь к нашему проекту, вместе мы поможем бездомным животным пережить зиму и найти хозяев.

Анастасия ЛЕБЕДЕВА

ЛОТ: Колье из полимерной глины

ЦЕНА: 5 000 тенге

Хотите быть неотразимой и оригинальной к 14 февраля или хотите подарить оригинальный подарок? Тогда уникальное колье от мастерицы Анастасии Лебедевой для вас. Сделано оно из полимерной глины, украшено нефритом. Изысканное колье привлекает внимание к себе и его обладательнице.

Юлия

ЛОТ: Топиарий из кофейных зерен

ЦЕНА: 2000 тенге

Сделайте уникальный подарок своей половинке ко Дню влюбленных. Романтичным подарком станет топиарий в виде сердца из кофейных зерен.

Юлия БОГДАНЧИКОВА

ЛОТ: Сертификат на дневной макияж

ЦЕНА: 2000 тенге

К празднику стоит освежить свой образ, попробовать что-нибудь новое. В этом вам поможет визажист Юлия Богданчикова. Сертификат на дневной макияж в салоне у профессионального визажиста поможет не только обновить образ, но и животным.

Таинственная незнакомка

ЛОТ: Календари на 2017 год

ЦЕНА: 300 тенге за штуку

Яркие, оригинальные календари трех видов с символом года и логотипом нашей акции. Полезный и красивый сувенир на весь год.

Если вы хотите помочь, но ничего из представленного вам не нравится, в редакции подскажут контакты волонтеров, которым нужна помощь.