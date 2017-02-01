Таксист не возвращает мой телефон

В частном такси выронила телефон и не заметила. Потом нашла этого водителя на том же пятаке, он потребовал вознаграждение за возврат мобильного. Сумма небольшая, но разве это законно?
– Алия
Алена ДУЛЯ, юрист: – Такие действия незаконны и могут быть квалифицированы как уголовное правонарушение. Вы имеете право обратиться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.
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