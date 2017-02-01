Таксист не возвращает мой телефон

Автор:
Таксист не возвращает мой телефон

В частном такси выронила телефон и не заметила. Потом нашла этого водителя на том же пятаке, он потребовал вознаграждение за возврат мобильного. Сумма небольшая, но разве это законно?

– Алия

Алена ДУЛЯ, юрист: – Такие действия незаконны и могут быть квалифицированы как уголовное правонарушение. Вы имеете право обратиться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.

Вопросы присылайте на e-mail: n.makeenko@rifma.kz или приносите по адресу: ул. Есет батыра, 99, редакция газеты «Диапазон».

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Все комментарии (18):
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фото пользователя Panzer
Panzer
подайте заявление против  "незнакомца" укажите номер автомобиля и опишите все как было. укажите свидетелей кто был при вашем разговоре. возможно полиция класссифицирует это как воровство и присвоение чужой собственности ,вымогательство.
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02.02.2017, 13:44
фото пользователя zolushe4ka
zolushe4ka
а просто дать человеку копеечку, как благодарность?.. не думаю, что просил полную стоимость телефона. друзья  оставили телефон в такси перед НГ, не нашли, и сколько таких случаев. таксист же не украл его, сами оставили. охота шум разводить, в газету писать, суды и т.п. мож чёт не понимаю
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02.02.2017, 14:03
фото пользователя Panzer
Panzer
если официално то да , а так на лицо уголовщина. "таксист же не украл его, сами оставили." ???? Присвоение это по вашему не уголовщина?
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02.02.2017, 14:06
фото пользователя zolushe4ka
zolushe4ka
а где присвоение - человек пришел, таксист ему готов вернуть.. если бы сказал нет, не видел, сбыл его быстренько, вот это есть присвоение
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02.02.2017, 14:17
фото пользователя Panzer
Panzer
вот с этого момента и пошла уголовщина. поверте "терпиле" надо подать заяву. таксисту дороже обойдется. сам прибежит в руки будет сувать. просто в заяве не забыть IMEI указать.
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02.02.2017, 14:39
фото пользователя Panzer
Panzer
а лучше заявить и с "ментами" ( "мент" произошло от названия плащей английской полиции) прийти на обмен. т.е полицейские с растояния наблюдают ,а "терпила" меняет денги на телефон , преступление фиксируется. и будет показательный процесс для всех желающих получить вознаграждение.
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02.02.2017, 14:39
фото пользователя Panzer
Panzer
"если бы сказал нет, не видел, сбыл его быстренько, вот это есть присвоение "-это есть уже воровство.:)
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02.02.2017, 14:41
фото пользователя zolushe4ka
zolushe4ka
говорю же возня ненужная, довести можно людей просто до того, что увидел - выкинул нафиг от греха подальше с такими вот советами, потерявший пойдет за новым телефоном, и всё. а то, что телефон был оставлен владельцем в такси даже рассматривать полицейские не будут, нет кражи - нет состава.
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02.02.2017, 14:49
фото пользователя Panzer
Panzer
"говорю же возня ненужная" поэтому кримминал и торжестует. рассмотрят ,правильно подаваать надо.
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02.02.2017, 15:00
фото пользователя Panzer
Panzer
"увидел - выкинул нафиг " :) несмешите если укажете в заяве IMEI номер все выплевет наружу.говорюже заяву надо подавать ПРАВИЛЬНО.
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02.02.2017, 15:03
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Находка. ст. 245. п.2 Если лицо, имеющее право получить найденную вещь, или его местопребывание неизвестно, нашедший вещь обязан заявить о находке в органы внутренних дел или аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа. ------- заметьте обязан заявить, если выкинет будет возмещать стоимость товара, а по сути таксист имеет право на вознаграждение по закону в пределах 30% от стоимости вещи.
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02.02.2017, 15:51
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи или кого-либо из других известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить ему найденную вещь. 
Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения или транспорта. В таком случае этот владелец приобретает права и несет обязанности лица, нашедшего вещь. 
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02.02.2017, 15:52
фото пользователя taxsist2
taxsist2
 Нашедший вещь вправе хранить ее у себя либо сдать на хранение в органы внутренних дел, аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа или указанному ими лицу. Скоропортящаяся вещь или вещь, издержки по хранению которой несоизмеримы с ее стоимостью, может быть реализована нашедшим вещь с получением письменных доказательств, удостоверяющих сумму выручки. Деньги, вырученные от продажи найденной вещи, подлежат хранению и возврату лицу, управомоченному на получение вещи, или передаче в собственность другим лицам в порядке и на условиях, установленных для самой этой вещи. 
Нашедший вещь отвечает за ее утрату или порчу лишь в случае его умысла или грубой неосторожности и в пределах стоимости этой вещи. 
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02.02.2017, 15:53
фото пользователя Красава
Красава
taxsist2  верни телефон ))))) fellow
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02.02.2017, 15:55
фото пользователя taxsist2
taxsist2
там просто таксист)) taxsist2 взял бы с него расписку,что тот получил сотку и законно надо будет потребовал бы свои 30%, однако по жизни я лично сколько находил вещей столько и возращал в т.ч сотки безвозмездно. Сам отвозил,сам искал хозяина, недавно после НГ, ночью  бухого мужика подобрал на Шанхае, бедолага, мороз, валялся возле остановки, проехал вернулся, стоял со стороны смотрел,как пытается очухаться и встать на ноги, при этом тачки минут 15-20 проезжали мимо, он наверное и не помнит кто отвез в старый город, потом машину проветривал ездил после его абре, Красава мне чужого не надо))
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02.02.2017, 16:20
фото пользователя Красава
Красава

Шучу я. Сам  возвращаю, если нахожу.

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02.02.2017, 16:51
фото пользователя Panzer
Panzer
а вашим "ментам" (произошло от названия плащей английских полицейских и не может являтся оскарблеHием ) советую создаtь базу по IMEI номерам. много чего выплывет.
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02.02.2017, 15:08
фото пользователя taxsist2
taxsist2
не давно было такое,что в такси ехала супружеская пара и в связи с конфликтом между собой вышли и забыли сумочку, а там  сумма в размере больше 30-40 лямов от продажи квартиры при этом когда таксист позвонив на сотку с которой был заказ отвез бабки, ему дали вознаграждение 5 тысяч тенге.. потом видимо осухались и еще 10 тысч дали вызвав через день но все равно 15 штук где и где 40 лямов
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02.02.2017, 16:13
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