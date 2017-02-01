Муж с сентября не платит алименты

Развелись несколько лет назад, на алименты подала в прошлом году, в сентябре. Денег ни разу не было, зарплата у бывшего мужа неофициальная, выплачивать он должен мизерную сумму. Судебный исполнитель не работает. Куда обращаться?

– Аноним

Алена ДУЛЯ, юрист: – На действия судебного исполнителя может быть подана жалоба. Решение суда должно исполняться всеми лицами без исключения. Кроме всего, вы имеете право обратиться к судебному исполнителю и ознакомиться с материалами исполнительного производства. Так вы сможете узнать, какие действия по исполнению произведены либо не произведены. В зависимости от этого вы и сможете определить наличие или отсутствие бездействия исполнителя. Также вы имеете право в любое время истребовать свое заявление о возбуждении исполнительного производства и направить его к другому исполнителю.

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