При разводе жена украла деньги

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При разводе жена украла деньги

Мы с женой на грани развода, на днях подаю заявление. Теперь обнаружил, что она вытащила все наши сбережения из домашнего «сейфа», съехала к родителям. Там была большая сумма, собирал несколько лет. Я могу заявить о краже или она еще формально моя жена и я ничего не докажу?

– Аноним

Алена ДУЛЯ, юрист: – Ст. 33 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье» предусмотрено, что имущество, нажитое супругами во время брака (супружества), является их общей совместной собственностью. Далее прописано, что при разделе общего имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли каждого из супругов признаются равными. Поэтому данные денежные средства должны быть разделены и не могут принадлежать супруге в полном объеме. С заявлением о краже вы имеете право обратиться в компетентные органы. В случае, если следствием будет собрано достаточно доказательств наличия состава преступления, супруга будет привлечена к ответственности. Одновременно вы имеете право обратиться в суд с заявлением о разделе общего имущества супругов.

Вопросы присылайте на e-mail: n.makeenko@rifma.kz или приносите по адресу: ул. Есет батыра, 99, редакция газеты «Диапазон».

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Все комментарии (2):
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фото пользователя TatyanaD
TatyanaD
А на что собирал? )) Настоящий мужик должен красиво уходить, только прихватив только личные вещи.
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02.02.2017, 10:18
фото пользователя Panzer
Panzer
важно:"В случае, если следствием будет собрано достаточно доказательств наличия состава преступления, супруга будет привлечена к ответственности. " а вдруг деньги "черные"? т.е заработанны незаконно? палка о двух концах.до подачи заявления о разводе вывези хоршее имущество.поменяй замки. ввези старое барахло.уничтож все доказательства совместной покупки вещей продай машину (переоформи на друга ) , договор о продаже незабудь оформить с минимальной ценой.
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02.02.2017, 14:57
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