При разводе жена украла деньги

Мы с женой на грани развода, на днях подаю заявление. Теперь обнаружил, что она вытащила все наши сбережения из домашнего «сейфа», съехала к родителям. Там была большая сумма, собирал несколько лет. Я могу заявить о краже или она еще формально моя жена и я ничего не докажу?

– Аноним

Алена ДУЛЯ, юрист: – Ст. 33 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье» предусмотрено, что имущество, нажитое супругами во время брака (супружества), является их общей совместной собственностью. Далее прописано, что при разделе общего имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли каждого из супругов признаются равными. Поэтому данные денежные средства должны быть разделены и не могут принадлежать супруге в полном объеме. С заявлением о краже вы имеете право обратиться в компетентные органы. В случае, если следствием будет собрано достаточно доказательств наличия состава преступления, супруга будет привлечена к ответственности. Одновременно вы имеете право обратиться в суд с заявлением о разделе общего имущества супругов.

Вопросы присылайте на e-mail: n.makeenko@rifma.kz или приносите по адресу: ул. Есет батыра, 99, редакция газеты «Диапазон».