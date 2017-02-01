Могут ли усыновить без согласия отца

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Могут ли усыновить без согласия отца

Бывшая жена выходит замуж, она хочет, чтобы ее новый муж усыновил нашего 5-летнего сына. Я его настоящий отец, живой, плачу алименты, встречаться с ребенком она дает редко. С женой у нас натянутые отношения, но из-за этого может ли произойти усыновление по ее желанию? Кем тогда я юридически буду приходиться ребенку?

– Александр

Алена ДУЛЯ, юрист: – Ст. 84 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье» определены дети, в отношении которых допускается усыновление. Среди них дети, единственный или оба родителя которых дали согласие на усыновление ребенка родственникам, лицам, состоящим в браке (супружестве) с матерью усыновляемого ребенка. Ваше согласие обязательно, поскольку вы не лишены родительских прав. В соответствии со ст. 93 кодекса согласие родителей на усыновление ребенка должно быть выражено в заявлении, нотариально удостоверенном, а также может быть выражено непосредственно в суде при производстве усыновления. До вынесения решения суда об усыновлении ребенка родители вправе отменить данное ими согласие на усыновление. Ст. 100 кодекса предусмотрено: «О сохранении отношений усыновленного ребенка с одним из родителей или с родственниками умершего родителя указывается в решении суда об усыновлении ребенка». Вы можете отказаться от усыновления либо дать свое согласие на него с условием сохранения отношений между вами и вашим ребенком.

Вопросы присылайте на e-mail: n.makeenko@rifma.kz или приносите по адресу: ул. Есет батыра, 99, редакция газеты «Диапазон».

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