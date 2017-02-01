Нужно ли водителям из районов области ехать в автоЦОН Актобе для замены прав

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Нужно ли водителям из районов области ехать в автоЦОН Актобе для замены прав

На фото: При замене водительского удостоверения необходимы элементарные документы, справка о медосмотре и фото. Сделать это можно в спецЦОН Актобе или в вашем районе. || Фото из архива «Д»

Я житель поселка Кумсай Мугалжарского района. Хотелось бы узнать, можно ли сделать водительские права заранее? Обязательно ли проходить всю процедуру в автоЦОН в Актобе? Какие документы нужно сдать, чтобы получить водительские права? Сколько стоит медосмотр и где его нужно проходить?

– Ринат ЗАБИРОВ, пос. Кумсай, Мугалжарский район

ОТВЕТ: – Согласно стандарту государственной услуги, при замене водительского удостоверения необходимы: удостоверение личности, медицинская справка по форме №083/у и ее копия, документ, подтверждающий оплату государственной пошлины (2 836 тенге), направление организации по работе с дипломатическим корпусом министерства иностранных дел (для иностранных участников дорожного движения) и водительское удостоверение.

Цена медосмотра в здании спецЦОН – 4 000 тенге. В стоимость справки не входит обследование врачами психоневрологического (1 048 тенге) и наркологического (2 713 тенге) диспансеров. Проходить медицинский осмотр можете в любом медицинском учреждении, за исключением врачей психоневрологического и наркологического диспансеров, который необходимо проходить только у специалистов, размещенных в здании спецЦОН (в Батысе-2), так как у них имеется доступ к республиканской базе данных.

Замена водительского удостоверения производится по желанию граждан в любое время, без сдачи экзаменов до окончания срока действия и со сдачей экзамена на знание ПДД (теория и практика) при окончании срока. В вашем случае заменить водительское удостоверение можно по месту жительства, в отделе регистрационно-экзаменационной работы Мугалжарского района в городе Кандыагаше. Также отделы экзаменационно-регистрационной работы оказывают услуги в зданиях отделов внутренних дел города Хромтау, города Шалкар и поселка Шубаркудук, – прокомментировали в пресс-службе некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

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Все комментарии (1):
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фото пользователя taxsist2
taxsist2
уважаемая газета спросите пжл у прокуратуры или антимонопольного комитета, из чего происходит ценообразование на выдачу справку в псих или наркодиспансере? почему справки на формате А4, стоимость листика 3,4 тенге (на пол-листа справка) и черно-белая краска стоят от 1-до 1700 тенге, хотя в прошлых годах были по 200- 400 потом 500 и выше тенге.. на справки,что влияет цена на нефть? бумага сильно подорожала? 1 справка цена 1 пачки бумаги,а эти справки постоянно требуются.
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02.02.2017, 16:36
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