Нужно ли водителям из районов области ехать в автоЦОН Актобе для замены прав

На фото: При замене водительского удостоверения необходимы элементарные документы, справка о медосмотре и фото. Сделать это можно в спецЦОН Актобе или в вашем районе. || Фото из архива «Д»

Я житель поселка Кумсай Мугалжарского района. Хотелось бы узнать, можно ли сделать водительские права заранее? Обязательно ли проходить всю процедуру в автоЦОН в Актобе? Какие документы нужно сдать, чтобы получить водительские права? Сколько стоит медосмотр и где его нужно проходить?

– Ринат ЗАБИРОВ, пос. Кумсай, Мугалжарский район

ОТВЕТ: – Согласно стандарту государственной услуги, при замене водительского удостоверения необходимы: удостоверение личности, медицинская справка по форме №083/у и ее копия, документ, подтверждающий оплату государственной пошлины (2 836 тенге), направление организации по работе с дипломатическим корпусом министерства иностранных дел (для иностранных участников дорожного движения) и водительское удостоверение.

Цена медосмотра в здании спецЦОН – 4 000 тенге. В стоимость справки не входит обследование врачами психоневрологического (1 048 тенге) и наркологического (2 713 тенге) диспансеров. Проходить медицинский осмотр можете в любом медицинском учреждении, за исключением врачей психоневрологического и наркологического диспансеров, который необходимо проходить только у специалистов, размещенных в здании спецЦОН (в Батысе-2), так как у них имеется доступ к республиканской базе данных.

Замена водительского удостоверения производится по желанию граждан в любое время, без сдачи экзаменов до окончания срока действия и со сдачей экзамена на знание ПДД (теория и практика) при окончании срока. В вашем случае заменить водительское удостоверение можно по месту жительства, в отделе регистрационно-экзаменационной работы Мугалжарского района в городе Кандыагаше. Также отделы экзаменационно-регистрационной работы оказывают услуги в зданиях отделов внутренних дел города Хромтау, города Шалкар и поселка Шубаркудук, – прокомментировали в пресс-службе некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан».