Читатели помогают сократить популяцию бездомных собак

На фото: 27 января. Короткошерстная красавица Белла одна из тех, кто получил укол ковинана. Собака очень боится уколов, но, даже громко скуля, она не пыталась укусить ветврача Ольгу Кушнер. || Фото В.ЗОБЕНКО





На фото: 30 января в ветклинике «Четыре лапы» была простерилизована Чиша. На операцию скидывались волонтеры,6 тысяч тенге по акции «Я помогаю другу!» передал Диапазон.|| Фото автора

Читатели «Д» помогают сделать жизнь собак на передержке у волонтёров лучше и безопасней.

27 января по акции «Я помогаю другу!» корреспондент «Д» передала волонтерам 8 килограммов мясных обрезков и около 1,5 кг костей на сумму 1375 тенге. Эти обрезки будут отваривать вместе с крупами, макаронами для кормления собак на передержке. Приблизительно этого количества обрезков хватит на неделю.

Сейчас начался сезон «собачьих свадеб», к весне появятся щенки. За год собака может принести потомство дважды, в среднем по 8 щенят. Как уверены волонтеры, проблема стерилизации животных в Актобе стоит очень остро.

– Многие считают стерилизацию или кастрацию животных негуманным методом, даже жестоким, а кому-то жалко тратить деньги, – поделилась волонтер Валентина. – При этом люди не задумываются, что в период «брачного сезона» даже домашние собаки могут сбежать за самкой, бродить в стае, некоторые собаки становятся агрессивными и могут быть опасны. Кроме того, таким образом пополняются улицы бездомными щенками. Даже если пристроите всех щенят от своей домашней собаки, будете ли вы следить за их судьбой? Кто-то из них может оказаться на улице и пополнить ряды бездомышей. Гораздо гуманней проводить стерилизацию, чем впоследствии уничтожать животных.

На уличной передержке у волонтеров несколько взрослых собак получили уколы, которые помогут предотвратить течку. Препарат «Ковинан» – это гормональное лекарственное средство, предназначенное для угнетения половой охоты у сук и кошек. Уколы рассчитывают исходя из веса животного, делают их по схеме. Ветврач Ольга Кушнер из ветклиники «Четыре лапы» выехала на место. Помогли оплатить ковинан читатели по акции «Я помогаю другу!». 4 собаки получили уколы на сумму 9450 тенге. На три месяца проблема решена.

– У нас сейчас четыре взрослые девочки – Матильда, Белла, Локи, Найда. Все они на привязи на улице, если бы собаки начали гулять, могли возникнуть серьезные проблемы, – рассказала Валентина. – От прихода «женихов» до раздачи щенков в будущем. Мы очень благодарны читателям «Диапазона» за их помощь!

Уколы достаточно болезненные, но собаки перенесли их стойко. Только чувствительная рыжая аристократка Белла жалобно скулила. Но при этом интеллигентная собака даже не пыталась укусить врача или ее помощников.

– Желательно стерилизовать животных. Как правило, на улице оказываются котята-щенята даже от домашних любимцев, – рассказала ветеринарный врач Ольга Кушнер. – Многие жалеют стерилизовать ту же кошку, при этом дают ей гормоны, а гормоны вызывают как пиометру (гнойное воспаление матки), так и новообразования. Лучше стерилизовать животных. Сейчас собакам мы сделали уколы ковинана, через три месяца их нужно повторить. Но злоупотреблять этим препаратом тоже нельзя.

30 января в складчину с волонтерами стерилизовали знаменитую одноглазую собачку Чишу волонтера Ольги. Чиша попала к ней полуторамесячным щенком, у нее не было глаза, она была обезвоженной, блохастой, с клещами, а позже проявилась чесотка. Ольга выходила собаку, сейчас Чише уже около 9 месяцев, но она так и живет на передержке у Ольги. Все это время собаке ищут добрые руки. Были варианты забрать ее на цепь, но собака короткошерстная, привыкла к квартире. Чиша активная, к незнакомым людям относится первое время с недоверием. Но тому, кого она полюбит, она будет очень преданна.

– Было, когда люди не рассчитали свои силы и вернули ее. Кроме того, ко мне обращалась женщина из Чехии, обещала забрать ее, но потом у нее изменились обстоятельства, – рассказала куратор Чиши Ольга. – Потом забирала Чишу женщина с детьми, но через дней 10 выяснилось, что Чишу выкинули с серьезными травмами лап. Я вернула Чишу, вылечила, остались шрамы. Потом другая женщина обещала ее забрать, но передумала. Чише хронически не везло...

Сейчас Ольга должна уехать в другую страну и очень переживает за судьбу своей любимицы. Забрать ее с собой возможности нет.

Всего сумма стерилизации составила 16 тысяч тенге, от нашей акции «Я помогаю другу!» в общую стоимость внесли 6 тысяч тенге.

Как рассказала ветврач Ольга Кушнер, перед стерилизацией животное не должно кушать 12 часов. После операции нужен 10-дневный реабилитационный период, первые один-два дня собак даже не стоит выводить на улицу. Потом выводить на улицу только в туалет. Средняя стоимость стерилизации зависит от веса собаки, в среднем по Актобе это от 15 до 30 тысяч тенге.