В Актобе лечат, регистрируют собак и ищут им владельцев

Рыжая красавица Бэлла мерзнет на цепи. Лапа у нее зажила, сейчас собаке очень нужен дом.

Охранник Азамат помогал сделать прививку Локи. На передержку ее привезли с 5 щенками из Нового.

23 января Ольга и ее дочь Нина забрали с передержки в свою семью ласковую белую Зайку.

На выходных благодаря помощи читателей по акции «Я помогаю другу» двух собак показали врачу, купили лекарства и мягкий корм. Пять собак с передержки получили прививки и паспорта, 7 щенят пролечили от паразитов.

В конце года пес Барон на передержке заболел, он часто тряс головой, на шее облезла шерсть и появились раны. 29 декабря в ветклинике «Четыре лапы» собаке поставили диагноз отит, на тот момент колоть антибиотики было нельзя из-за недавней вакцинации. Предположительно Барон – смесь алабая и ризеншнауцера, у него купированы уши и хвост. Огромный пес трогательно протянул корреспонденту лапу, когда ветврач начала осмотр воспаленных ушей. За счет акции «Я помогаю другу!» собаке купили капли для ушей, общая сумма похода к врачу составила 1 100 тенге. Позже за счет зоозащитников собака получила антибиотики и противопаразитарное средство. Теперь Барону стало лучше, он повеселел, проплешины зарастают.

21 января корреспондент «Д» помогала Галие и Ирине отвести собак Барона и Стеллу к ветврачу. В ветклинике «Дружок» Барону почистили уши, выписали еще курс антибиотиков, капли и сделали укол. Кроме того, осмотрели другую собачку.

– Стелла молодая собака, ее нашли в районе Дома ветеранов, – поделилась Галия. – Думали, что у нее сломанная челюсть. Оказалось, что дело в лимфоузлах, она не может открыть пасть, плохо ест. Держать ее пока приходится в гараже, к сожалению, другого места нет. Хотя Стелле необходим теплый приют. Ветврач Светлана Улицкая осмотрела собаку, возможно, это воспаление или же онкология. Точно будет ясно после результата цистологии, пока собаке назначили антибиотики.

Всего для Барона и Стеллы по акции от читателей «Д» выделил 7 790 тенге на прием, лекарства и мягкий корм для Стеллы. В понедельник ей стало немного лучше, она кушает.

После корреспондент навестила на уличной передержке остальных собак. В ветеринарной клинике «Четыре лапы» помогли с вакцинацией и документами для пяти взрослых собак. Еще куплена пачка «Азинокса» против паразитов. Кроме того, волонтеру Валентине передали пачку каплей «Гельминтал» против паразитов для кошки с передержки. Всего сумма покупок от читателей «Д» составила 11 320 тенге.

Общими силами волонтеры приобретают будки, цепи, ошейники и лекарства для бездомных животных. Некоторые школы и кафе помогают с кормлением, передают остатки еды. На передержке появились новые собаки со щенками. Короткошерстную белую Зайку с 5 щенятами привезли из Авиагородка, Матильду с 8 щенками – из старой части города, миниатюрную Локи с 5 щенками – из поселка Новый, Найду – из Кызылжара.

– Еще трех щенков поймали в черте города, они были диковатые, но освоились. Сейчас хозяина ищут 8 щенков, все девочки. Есть миниатюрные, крупные, пушистые, гладкошерстные, – поделилась Валентина. – Всем мы сегодня дали лекарство от паразитов. Взрослая Найда из Кызылжара тоже получила таблетку, через 10 дней можно будет делать прививку. Прививки не только уберегают собак от болезней, таких как чумка, бешенство, но и делают более востребованными для возможных хозяев. Привитых собак берут охотней.

На сегодня есть возможность выбрать взрослую собаку из 5 девочек, 4 из них теперь с документами. Кобель с документами один, миниатюрный пушистый Рыжик, он подойдет опытным собаковладельцам, пес с характером. Стойко перенесла прививку Матильда, хотя после смотрела на нас с укором. Она среднего роста, яркие охранные качества, может жить на улице в утепленной будке. В Локи есть что-то от терьера, шуструю собачку пришлось держать втроем. Прививку и документ получила и рыжая аристократка Бэлла. На передержку она попала со сломанной лапой, а сейчас собака резво прыгает при виде людей. Ей особенно нужен дом – Бэлла короткошерстная и на цепи ей непросто. Белоснежная Зайка жалобно поскуливала после прививки, пришлось дружно ее утешать и гладить.

В понедельник Зайка обрела семью. Теперь она будет жить в квартире.

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