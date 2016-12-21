Оперные певцы поздравят актюбинцев с Новым годом

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Оперные певцы поздравят актюбинцев с Новым годом

Четыре оперных певца споют для актюбинцев новогоднее ретро.

25 декабря в наш город вновь приезжают оперные певцы от фонда «Таланты мира». Перед Новым годом для актюбинцев подготовили праздничную программу с Дедом Морозом и шампанским. Второй раз у нас выступает тенор Дмитрий Трунов, впервые же споют сопрано Евгения Суранова, меццо-сопрано Анна Костылева и баритон Азамат Цалити.

– Это новый ностальгический проект по аналогии с советским «Голубым огоньком», – рассказал руководитель арт-центра Есенгельды Дуйсенбаев. – Чтобы воссоздать его дух, мы отказались от большой сцены, мероприятие будет проходить в ресторане «Жеруйык». Артисты споют новогодние ретро-песни и классику. Каждому зрителю бокал шампанского в подарок.

Билеты стоят 4 тысячи тенге.

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