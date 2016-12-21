Глухой, хромой, но счастливый

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Глухой, хромой, но счастливый

Мне 80 лет. Юбилей. Мои года – мое богатство, но вместе с богатством непрошенно скопились и болячки. Однако в этот праздничный день я лечился не микстурами и процедурами, как обычно, а тихой беседой, поздравлениями и добрыми пожеланиями, с которыми пришли ко мне мои бывшие коллеги во главе с лидером актюбинских химиков Алексеем Химичем. Глухой, хромой, но в тот день я был счастливым.

Братское спасибо, ибо Слово лечит. От всей души хочу пожелать успехов родному и прославленному коллективу.

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