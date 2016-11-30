А ты помогаешь другу? Акция в помощь животным продолжается

Мы продолжаем акцию «Я помогаю другу!». Наши новые участники добавили новогоднее и зимнее настроение в нашу акцию. Выбирайте, что нравится вам! Приобретая украшение или сувенир для себя, вы помогаете волонтёрам и их четвероногим подопечным. На вырученные средства мы будем приобретать корм, лекарства, стерилизовать животных, которые ищут владельцев.

Новые участники:

Лейла ЦЫБА

ЛОТ: Набор, шапочка и шарфик

ЦЕНА: 3500 тенге

ЛОТ: Шапочка с ушками

ЦЕНА: 2000 тенге

Лейла Цыба вяжет с 11 лет, после перерыва она вновь вернулась к своему хобби. Лейла вяжет шапочки, шарфы, яркие игрушки для маленького сына. Для нашей акции Лейла выставила лоты для детей – теплую шапочку с милыми ушками и набор шапочку и шарфик.

– Набор связан из полушерсти, а шапочка с ушками из полиэстра. Это очень теплый материал и подходит даже младенцам, – поделилась Лейла. – В акции помощи животным я участвую, потому что человек может пойти работать, изменить свою жизнь. А животное беззащитное, ему нужно помогать. К властям хотелось бы обратиться, чтоб помогали волонтерам.

Марина ЕФИМОВА

ЛОТ: Новогодний набор из фетра

ЦЕНА: 2000 тенге

Марина Ефимова рукоделием занимается более 5 лет. Мастерица оформляла свадебные бокалы, работала с бисером. Полгода как девушка стала заниматься поделками из фетра. Для акции девушка выставила яркий новогодний набор из пяти игрушек из фетра.

– Я люблю животных. Когда выхожу гулять, беру с собой банку молока. Это для наших дворовых кошек, прикармливаю их. Всех жалко, кому корма чуть-чуть насыплешь, кому молока нальешь.

ТАИНСТВЕННАЯ НЕЗНАКОМКА

ЛОТ: Обувь для собаки

ЦЕНА: 3000 тенге

Милая девушка, пожелавшая остаться неизвестной, привезла в редакцию для акции обувь для миниатюрных собак. Четыре розовых ботиночка подойдут любимцу семьи.

А еще участвуют в акции:





Динара КУЛЬМУРАТОВА

На ободках рукодельницы Динары Кульмуратовой круглый год прекрасные цветы.

ЛОТ:3 ободка

ЦЕНА: 2 000 тенге

Анастасия СУХАРЕВСКАЯ

Продавец спортивного магазина «Атлант» Анастасия Сухаревская выделила для акции лот для спортивных людей – это фирменный шейкер для приготовления полезных коктейлей.

ЛОТ: Шейкер

ЦЕНА: 2 700 тенге

Агата ЛАПТЕВА

ЛОТ: 3 серьги для пупка «Волчий след» из хирургической стали.

ЦЕНА: 1 000 тенге за шт.

Серьги для пупка от актюбинского стилиста Агаты Лаптевой станут отличным приобретением для неформальной девушки.

Елена ИГНАТОВА

«Лимонный» браслет от известной актюбинской рукодельницы, организатора выставок и ярмарок ручных изделий Елены Игнатовой подарит праздничное настроение даже в хмурый день.

ЛОТ: «Витаминный» браслет

ЦЕНА: 1 000 тенге за шт.

Если вы хотите помочь, но ничего из представленного вам не нравится, в редакции подскажут контакты волонтеров, которым нужна помощь. Если вы хотите приобрести какой-нибудь лот или выставить свой, предварительно звоните в пятницу, с 14.00 до 16.00 по телефону: 56-70-60 или 8 775 797 03 17 (Ватсап).