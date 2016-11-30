Подарите щенку дом, а себе радость

Около 20 щенков и 8 взрослых собак с улицы нашли временный приют в гаражах под присмотром волонтёра Валентины. Читатели «Д» помогли им с лекарствами. Если ищете верного друга, щенки и собаки вас ждут!

О матери троих детей, волонтере Валентине мы писали в «Д» №46 «Актюбинцам предлагают выбрать друга». Ей удалось найти новое временное пристанище почти для трех десятков уличных собак.

– Нам выделили немного места в гаражах, – рассказала волонтер Валентина. – Мы обеспечиваем собак едой, лекарствами, ищем для них будки, которые утепляем. Хорошо бы сделать вольер, но его стоимость 160 тыс. тенге. Сделали призыв в Интернете, возможно, кто-нибудь поможет. Кроме того, мы хотим вновь провести акцию «Выбери себе друга», но нужен человек, который сможет стоять с щенками. Если кто-то может помочь, будем рады.

В понедельник корреспондент передала Валентине чуть больше трех упаковок средства «Азинокс плюс». Это антигельминтный препарат для собак широкого спектра действия. Животные с улицы чаще всего страдают от паразитов. Если запустить ситуацию, собаки, особенно щенки, могут погибнуть. 20 таблеток на 3600 тенге были приобретены на средства акции «Я помогаю другу!».

Собак на передержку взяли как с центральных улиц, так и с дачных массивов. Сюда же привезли щенят с автостоянки, к сожалению, одна из них замерзла и погибла за день до переезда. Нескольких крупных псов забрали «на службу» на территории гаражей, но остальные собаки еще ждут постоянный дом.

Все бывшие бродяжки оказались на удивление ласковыми, они ладят между собой и легко идут на контакт с людьми.

С любопытством разглядывала гостей рыжая Лиса, сообразительная собака живет на свободном выгуле.

Из будки нас вышла встречать щенок-подросток с грустными глазами. Ее привезли из 11 микрорайона, имени у нее пока нет.

Харизматичную Раду последние хозяева потеряли, а когда волонтеры ее нашли – от собаки отказались. Ожидает новых владельцев и старенький ротвейлер. Поджарую собаку с ласковым прозвищем Мамочка девушка Виктория привезла с оренбургской трассы. Собака цепная, но бурно радуется любому проявлению ласки.

– Виктория подкармливала ее, когда ездила в Оренбург, – рассказала Валентина. – Попросила разрешения привезти собаку с тремя щенками в город к холодам, мы приютили все семейство, поставили для них будку. Других щенков Мамочка восприняла хорошо, они все к ней бегают. К людям она ластится, спокойно реагирует на цепь.

Больше всего на передержке щенят самых разных мастей и размеров от 1,5 до 4 месяцев. Для них важно найти добрые руки, пока не грянули морозы. Среди 20 малышей есть пушистые, гладкошерстные, смелые, стеснительные, крупные, миниатюрные – самые разные, но все они хотят найти свой дом и любящих владельцев.

Если вы хотите обрести верного друга, который сделает вашу жизнь ярче, пишите Валентине: 8 775 353 76 55 (Ватсап).

Рада