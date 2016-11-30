Можно ли родителям шлёпать детей?

Автор:
Можно ли родителям шлёпать детей?

Жаслан,

инженер:

« Шлепки – нужная вещь. Но неспроста такое предложение, сейчас нет экономической базы. Рожают-рожают, но детей кормить надо. У молодых нет квартир, раздали бы им, тогда бы агрессии поубавилось. Все из-за стресса, нервов».

Ирина,

молодая мама:

«Иной раз, если ребенок доведет, слегка можно для профилактики, но в меру. Не сажать же за это, это не сверхстрашное. Наказывать надо за издевательство над детьми, когда детей избивают».

Лаура,

студентка:

« Родители ребенка сами знают, как его лучше воспитывать. А ребенок должен слушаться и уважать их. Конечно, если ребенка ударил кто-то чужой, то надо принимать меры».

Алия,

преподаватель английского:

«Иначе ведь на голову залезут, учиться не будут. Ребенка как-то наказывать надо, если безнаказанность будет, ребенок не будет слушать никого. Иногда слегка шлепнуть можно».

Есенжол,

рабочий:

« Родители есть родители, а они не желают своему ребенку плохого. Тем более, если ребенок сам заслужил наказание. В наше время именно так и воспитывали».

Валентина Ивановна,

пенсионерка:

« Если провинился, немножко можно. Наказывать надо, если ребенок заслуживает. Пару шлепков по попе. У меня дети выросли уже, внуки есть. И все нормально».

Рысгуль,

фармацевт:

« Ребенка нельзя бить в любом случае. Ему нужно все объяснять, чаще проводить с ним время, разговаривать, уделять внимание».

Гульхан,

врач:

«Не знаю, дети бывают разные. Бить ребенка нельзя, но приравнивать к уголовному проступку легкий шлепок не нужно. Но лучше, конечно, по мере возможности договориться. Даже маленькие понимают».

Сергей,

слесарь:

« Детей воспитывать надо. Меня ремнем воспитывали в детстве, если вдруг провинился. Проблема сейчас в деньгах, многие родители обозленные. Если чересчур уже воспитывают детей, то нужна мера».

Анара,

молодая мама:

«У меня ребенок совсем маленький, ему нет года, не шлепаю. Мамы, мои ровесницы, первородки, все начитанные, говорят, что не будут физически наказывать детей. Я попытаюсь договариваться со своим ребенком».

Александр Петрович,

пенсионер:

«Нельзя. Не могу смотреть, как бьют детей. Нельзя трогать детей, тем более шлепать, орать на них. Поговорите с ребенком, все объясните лучше».

Рустам,

работник автосервиса:

«Нельзя шлепать, с детьми разговаривать надо. Я не женат, но есть племянник. У нас в семье никто детей шлепками не наказывает».

Шынар,

педагог:

«Детей бить – это насилие! Если же непринужденно, мягко, без ущерба и вреда здоровью ребенка, то да».

Айдана,

домохозяйка:

« Это ведь дело каждого. Семейная, личная жизнь. Сейчас дети такие пошли, что шлепки нужны. Естественно, снимать видео, как ты бьешь своего ребенка… тут надо уже лишать родительских прав».

Руслан,

энергетик:

«Нельзя применять насилие в воспитании. Если вижу, что на улице какая-нибудь мамаша бьет своего ребенка, всегда подхожу и объясняю, что делать так нельзя».

Адильбек,

житель города:

«Если по делу шлепнули, то можно, как мера наказания. Вот за избиение ребенка родители и три года исправительной колонии заслуживают. Но лучше попытаться ребенку объяснить»..

Депутат предлагает приравнять родительский шлепок к насилию над детьми

Защитники прав детей намерены внести в законодательство чёткое определение, что такое насилие над детьми, и разграничить его виды.

В Казахстане предложили приравнять шлепок по «мягкому месту» в отношении ребенка к насилию, и в случае систематического нарушения этой нормы наказывать родителей вплоть до уголовного наказания.

– Мы будем делать целый ряд предложений в закон. Это нужно делать очень быстро… Вообще это очень системный вопрос, вопрос воспитания детей, воспитания общества, чтобы в нем не было насильников, нужно начинать с понимания «насилие». И на законодательном уровне уже сейчас по опыту 51 государства, которые приняли в своем законе запрет насилия над ребенком. Даже шлепок, окрик считается насилием над ребенком. Упрекать ребенка, что его кормят и одевают, что он обязан, шлепают его, кричат на него. Все это приводит к тому, что унижают его достоинство, – сказала уполномоченный по правам ребенка Загипа Балиева на брифинге в службе центральных коммуникаций.

По ее словам, первый вопрос, который планируется затронуть перед парламентом, – ввести в законодательство понятие «насилие» и запрет на насилие. Кроме того, прописать формулировку по всем видам насилия, как, например, моральное, физическое, словесное, добавив туда также простой шлепок.

– Родителям кажется, если в законе нет запрета, а в законе сейчас нет такого запрета на шлепок, то подразумевается, что можно. Да, возможно, многие скептически к этому будут относиться, но через какое-то время общество к этому придет, – добавила Балиева.

На сегодняшний день, по информации детского омбудсмена, обсуждается, какая мера ответственности должна быть в отношении взрослых, которые будут допускать такой вид наказания по отношению к детям.

– В первую очередь, моральная ответственность. Во-вторых, нетерпимость общества. Даже на улице, вы видите, что мама дергает или бьет ребенка, то обязательно кто-то найдется и сделает замечание. Потом будем дальше смотреть. У нас есть несколько форм ответственности, в том числе предупреждение, административное взыскание, а если родители и этого не понимают, то и уголовный проступок, арест на несколько суток и до уголовного, – пояснила уполномоченный по правам ребенка.

В то же время она заверяет, что не будут допускаться такие случаи, когда ребенок оговорит своих родителей.

По ее мнению, на сегодняшний день молодых мам необходимо учить обходиться без шлепков ребенка, который потянулся к горячему чайнику. Например, родитель может предложить ребенку слегка прикоснуться к теплой или горячей воде либо просто показать картинки с ожогами из Интернета. »

Источник: Sputnik Казахстан

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
30.11.2016, 18:23
  
Полиция не претендент на святость. Они, как мы, они из нас
30.11.2016, 16:39
  
Судный день перед праздниками
23.11.2016, 21:30
  
Как вы относитесь к идее переименовать Астану? 12
23.11.2016, 19:16
  
В автопарке воровали миллиардами, а теперь денег не хватает 1
23.11.2016, 18:47
  
Пока не берёте деньги из казны, вы бедны, но свободны 7
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
А ты помогаешь другу? Акция в помощь животным продолжается
Подарите щенку дом, а себе радость
Актюбинская педагогическая поэма
Водитель специально облил меня грязью!
Сократили зарплату, а скоро на пенсию…
Как давать в долг правильно?
Что делать, если соседка бьёт ребёнка
Полиция не претендент на святость. Они, как мы, они из нас
Спасибо от души за помощь моему сыну Матвею
В Заречном-3 нет тротуаров и темно