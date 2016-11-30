Водитель специально облил меня грязью!

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– Водитель на большой скорости въехал в лужу и сильно меня обрызгал. Он это специально сделал! Еще и посмеялся! Очень разозлило, тем более, у меня светлые брюки, мне пришлось отпрашиваться с работы, ехать домой и переодеваться. Я записала номер автомобиля. Рядом стояла женщина, я попросила ее в случае необходимости быть свидетелем. Она всю ситуацию видела и обещала поддержать. Я могу подать в суд на водителя? Моральный ущерб могу оценить хоть в 100 тенге, но хочется проучить этого хулигана…

– Алина

Алёна ДУЛЯ, юрист.: – Вам следует обратиться в правоохранительные органы либо в суд. Вы имеете право на возмещение материального ущерба и морального вреда. Свидетельские показания в данном случае имеют большое значение для разбирательства. Для установления материального ущерба вы должны приложить документы, подтверждающие расходы, понесенные в связи с произошедшим (оплата химчистки и пр.). Моральные страдания должны быть также обоснованы. В случае, если вы докажете злонамеренность действий, можно привлечь водителя к ответственности за мелкое хулиганство. Также можно обратиться в органы дорожной полиции для привлечения его к ответственности.

Свои вопросы присылайте по адресу: ул.Есет батыра, 99, редакция «Д», или по электронной почте: n.makeenko@rifma.kz

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