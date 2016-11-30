Сократили зарплату, а скоро на пенсию…

– Живу в Мугалжарском районе, всю жизнь работала в государственном учреждении в селе. Недавно меня сократили на полставки, а мне через 2 с половиной года выходить на пенсию. Имеют ли они право на это?

– Жазира

Алёна Дуля, юрист: – В соответствии с п. 1. ст. 53 ТК РК не допускается расторжение трудового договора с работниками до достижения пенсионного возраста, установленного законом Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», которым осталось менее двух лет, по основаниям, предусмотренным подпунктами 2) и 4) пункта 1 статьи 52 (сокращения численности или штата работников; несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации), без наличия положительного решения комиссии, созданной из равного числа представителей от работодателя и работников. Статьей же 46 предусмотрено следующее: «В связи с изменениями в организации производства, связанными с реорганизацией или изменением экономических, технологических условий, условий организации труда и (или) сокращением объема работ у работодателя, допускается изменение условий труда работника при продолжении им работы в соответствии с его специальностью или профессией, соответствующей квалификации. При изменении условий труда вносятся соответствующие дополнения и изменения в трудовой договор».

В случае, если обстоятельства, указанные выше, могут повлечь сокращение численности или штата работников, работодатель в целях сохранения рабочих мест имеет право вводить режим неполного рабочего времени. В настоящий момент не представляется возможным понять, какие именно меры принял работодатель, однако вы всегда имеете возможность обратиться за помощью в департамент труда.

Свои вопросы присылайте по адресу: ул.Есет батыра, 99, редакция «Д», или по электронной почте: n.makeenko@rifma.kz