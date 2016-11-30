Что делать, если соседка бьёт ребёнка

– Соседка бьет свою маленькую дочь. У нас тонкие стены, и каждый день я слышу вопли и рыдания малышки. Очень жалко ребенка… Я им никто. Могу ли я сделать заявление от своего лица, защитить малышку? Как доказательство могу записать крики и ругательства на диктофон…

– Аноним

Алена ДУЛЯ, юрист: – Вы не только можете, но и обязаны это сделать как добропорядочный гражданин. В случае, если в соседней квартире совершается уголовное правонарушение, то вы обязаны о нем сообщить. Для этого вы можете обратиться с заявлением к участковому инспектору, совершить вызов полиции по номеру 102. Далее можете обратиться с заявлением в инспекцию по делам несовершеннолетних и в орган опеки и попечительства. Вы можете произвести аудиозапись в своей квартире и зафиксировать происшествие на диктофон. Фиксировать можно каждый эпизод. Эти доказательства предоставите уполномоченным лицам для приобщения. После привлечения внимания к проблеме семью возьмут на контроль и будут наблюдать за ней. По результатам расследования и будет вынесено решение. Маму могут привлечь как к административной, так и к уголовной ответственности.

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