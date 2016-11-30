Полиция не претендент на святость. Они, как мы, они из нас

В ноябре был День милиции. Раньше советской, затем Российской Федерации, которая не поменяла знаменательные даты, как и Киргизия с Беларусью со всего постсоветского пространства. Те добрые и старые даты до сих пор греют сердца тех, кто носил при себе «серпастый и молоткастый», паспорт той страны, которую уважали и боялись…

И мы, дети той самой великой державы, пришедшие в милицию до 1991 года, ее распада, и принимавшие присягу, постоянно отмечаем этот день. С утра, 10 ноября все мы, «старые» милиционеры ходим с важными и радостными лицами, а затем собираемся все вместе за одним столом, произносим тосты, вспоминаем былую службу и обязательно произносим первый тост за тех, кто не дожил до этого дня…

Обязательно приходят поздравить нас действующие молодые сотрудники и руководство. Главная цель милиции, а затем и полиции во все времена была одна – законность и правопорядок. Кто-то доволен работой полиции, кто-то на самом верху МВД предлагает полностью ее «распустить» и набрать новый состав, как это было в Грузии, забывая простую истину, что «рыба-то гниет с головы».

Нет золотой середины в отношении нас. Полицию горячо любят и уважают под прощальные оружейные залпы, на фоне посмертных орденов на подушечках у свежевыкопанных холмиков «последнего приюта». И так же яростно ненавидят, осуждают и всенародно втаптывают в грязь, когда кто-то из них, поскользнувшись, совершает ошибку.

Во все времена везде и всегда были герои и подлецы. Полиция тоже никак не претендует на святость. Есть недостатки в их рядах и есть чему поучиться у них. Они, как мы, они из нас: наши дети, братья, сестры, отцы. Им нужна если не ваша любовь, то хотя бы ваши поддержка, понимание и немного уважения и не только сегодня, в их старый профессиональный праздник, но и в повседневной нелегкой их службе.