Спасибо от души за помощь моему сыну Матвею

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Спасибо от души за помощь моему сыну Матвею

В газете «Диапазон» писали обо мне [«Актюбинке с двумя детьми, один из них инвалид, нужна поддер­жка» №47 от 17.11.2016], моих детях и нашем трудном положении. Мы уже столько лет скитаемся по съемным квартирам, случайных заработков не хватает на оплату жилья, на лечение сына. Хотелось бы выразить искреннюю благодарность за помощь мне и моим детям. Мы благодарны людям, которые помогают собрать средства для Матвея. В который раз я убеждаюсь в том, что у нас в городе есть хорошие, добрые и неравнодушные люди. Они помогают таким деткам, не просят ничего взамен.

Нам помогла частная организация, Олжасу они оплатили дорогу и билеты в Астану, там моего сына ждет лечение и врачебное наблюдение. Я очень благодарна за поддержку Сергею, который помог нам с дорогой, продуктами и оказал финансовую помощь. Анониму, который принес нам мясо. Людям, которые помогли одеждой моим детям, Денису – за финансовую помощь. Я хочу сказать спасибо всем и пожелать им крепкого здоровья. Вы делаете мой мир светлее…

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