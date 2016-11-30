В Заречном-3 нет тротуаров и темно

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В Заречном-3 не горят фонари и нет тротуаров. Дети со второй смены идут из школы по темноте! При этом сами фонари стоят, но не работают. Кроме того, у нас совсем нет тротуаров. Будут ли принимать меры и когда?

– Амина

ОТВЕТ: – В Заречном-З есть фонари. Но в связи с недостаточностью финансирования они не были подключены к действующим электросетям. На сегодня проведены пусконаладочные работы, получены экспертные заключения и производится установка приборов учета. После окончания работ фонари в Заречном-3 будут подключены к электроустановкам.

На строительство автомобильной дороги в Заречном-З объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации. В проекте предусмотрено устройство тротуаров. После разработки и получения заключений государственной экспертизы рабочий проект будет рассмотрен в планах работ 2017 года, – прокомментировали ситуацию в ЖКХ.

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