В этом году на Озерной появится освещение

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В этом году на Озерной появится освещение

На фото: Провести освещение на ул.Озерной власти обещают уже с 2014 года. До конца этого года уличное освещение обещают подключить. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

– Живу на улице Озерной, это на Москве. Я храню газету, где написано, что на улице Озерной в 2014 году сделают освещение. Но уже 2016 год подходит к концу, а на улице все еще темно. Будет ли в этом году на нашей улице освещение?

– Айгуль

ОТВЕТ: – В этому году из городского бюджета выделены средства для проведения освещения на улице Озерной, заключен договор с подрядной организацией ТОО «Табыс Актобе». Приобретены приборы учета и ведутся подготовительные работы по строительству опор уличного освещения. До конца года Озерная будет подключена к уличному освещению, – ответил руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жулдызбек Бисембин.

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