В Родниковке не горели фонари

Живу в поселке Родниковка. На улице Момышулы не горит свет. Фонари висят, но они не горят ни летом, ни зимой. Когда звоню, говорят, что нет электрика, в другой раз – лампы сгорели, в третий – опять нет электрика. За эти годы можно было несколько электриков уже найти и сделать все эти фонари нормальными. Зима уже, темнеет рано. Шесть часов вечера, хоть глаза выколи, ничего не видно в округе. Я сама пенсионерка, но люблю воздухом подышать, прогуляться вечером. По этой улице и дети в школу ходят. Когда сделают нам огоньки?

– Александра Васильевна

ОТВЕТ: –Фонари не горят не много лет, они не горят только во время реконструкции старых деревянных столбов на бетонные фонарные столбы. Были некоторые сложности с установлением бетонных фонарных столбов, необходимость была в специальной технике. Мы также меняли дросселя, все необходимое закупили. В ближайшее время на улице Момышулы будет освещение, – прокомментировала Татьяна Рапнева, аким Родниковского сельского округа. »