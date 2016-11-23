Как вы относитесь к идее переименовать Астану?

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Как вы относитесь к идее переименовать Астану?

Мария,

пенсионерка:

«Не надо переименовывать, пусть Астаной останется. Это столица Казахстана, это лишнее – менять название».

Виктор,

работник IT-сферы:

«Зачем ее переименовывать? Мне кажется, сам президент будет против этого, человек он адекватный. Скорее всего, это сами депутаты предложили, не народ».

Тимур,

инженер:

« Вряд ли они поменяют, так и останется Астана. Может, даже президент и одобрит, но это долгий процесс. Такое могут предложить только наши депутаты, вряд ли народ. Народу сейчас не до этого».

Валентина,

пенсионерка:

« Президент умер, что ли? Чтобы его именем называть город. Это не народ предлагает, а депутаты-подхалимы. Были ведь памятники, парки имени Сталина, а сейчас их нет».

Валентина,

пенсионерка:

« Президент умер, что ли? Чтобы его именем называть город. Это не народ предлагает, а депутаты-подхалимы. Были ведь памятники, парки имени Сталина, а сейчас их нет».

Максим,

актер театра:

«Не лучшая идея. Это не мнение народа, нас ставят перед фактом. Инициатива идет откуда-то с верхушки. Народ об этом узнал из новостей».

Роман,

программист:

«Отношусь негативно, потому что люди уже привыкли к названию столицы. Как это будет город называться именем и фамилией человека? И я не знаю народа, который предложил это».

Александр,

рабочий:

«Глупости какие-то. Я нейтрально отношусь к этому, но когда его не будет, потом опять будут переименовывать. Смысл в чем? Я его не вижу. Ленинград переименовали же в Питер».

Жангельды,

строитель:

« Делать им нечего. Надо с коррупцией бороться, актуальнее это. Одно название, другое – от этого легче не станет. Потом всю документацию надо менять, это опять деньги из бюджета».

Елена ,

пенсионерка:

«Я хочу оставить название нашей столицы Астана. И это предложение, которое якобы от народа? Депутаты все делают от себя, и деньги они на это тратят. Сколько у нас людей больных, сколько бедных пенсионеров! Лучше бы деньги на них тратили».

Галым,

пенсионер:

«Не надо, пусть остается прежнее название, Астана. Уже один раз же поменяли название с Акмолы на Астана. Сам Нурсултан Назарбаев будет против такой идеи. Я в этом уверен».

Галина,

гостья из Украины:

«Я не знаю, думаю, что не стоит. Президент не вечно будет, все равно же поменяется когда-нибудь. Название останется, у всего должна быть история».

Елдос,

студент медуниверситета:

« Это неправильно. Несмотря на то что он наш первый президент, в других странах же тоже есть президенты. Они же не называют их именами города. Нур-Астана… Излишне все это».

Юлия,

будущий парикмахер:

«Я об этом вообще ничего не слышала. Не знаю, если честно. Но звучит как-то не очень. Я даже не слышала, что народ предлагает это, только депутаты все предлагают у нас».

Дана,

студентка:

«Зачем переименовывать? И так все через Нур. Я считаю, что переименовывать столицу неправильно. Не представляю, кто это предложил».

Валентина,

домохозяйка:

«Зачем это нужно? Все уже привыкли. Депутаты наши вообще народ спрашивали? Ничего не изменится. Будет так, как и есть, а может, даже и хуже».

Депутаты предложили переименовать столицу в Нурсултан или Назарбаев

Депутаты парламента Казахстана хотят переименовать столицу, отразив в названии имя Нурсултана Назарбаева.

Депутаты проголосовали за принятие декларации 25-летия независимости РК, текст которой озвучил депутат мажилиса Куаныш Султанов. В ней, в частности, говорилось о переименовании главного города страны.

– Можно назвать Нурсултан, можно назвать Назарбаев. Это предложение народное. Это мы сегодня в нашей декларации отразили, и депутаты поддержали, – сказал Султанов журналистам после совместного заседания палат в среду. – Эти деньги (затраты, которые потребует возможное переименование) будут потрачены во благо, пойдут на пользу, формирование национального сознания, государственности, истории.

Депутат мажилиса Маулен Ашимбаев назвал предложение о переименовании «правильным» и «важным». По мнению депутата мажилиса Загипы Балиевой, Астану можно было бы переименовать в город Назарбаев.

Какие документы придется менять астанчанам после переименования столицы?

– При переименовании города меняются все документы, это занимает 15 рабочих дней. Если причина смены документов не ваша, а по инициативе государства, то все расходы по смене документов несет государство, – рассказала сотрудник единого контакт-центра ЦОН.

После этой информации Сеть взорвалась саркастическими предложениями переименовать Уральск в Нуральск, Актобе – в Нур-Актобе, Новый год – в Нурый год, ноябрь – в нурябрь, создать аналогичную религию и переименовать галактику. Также пользователи Интернета удивляются, что для принятия документа, облегчающего жизнь народа, депутатам требуется много времени, а для принятия такого предложения хватило одного заседания.

После одобрения парламента окончательное слово осталось за президентом страны.

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