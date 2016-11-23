Как вы относитесь к идее переименовать Астану?

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Мария,
пенсионерка:
«Не надо переименовывать, пусть Астаной останется. Это столица Казахстана, это лишнее – менять название».
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Виктор,
работник IT-сферы:
«Зачем ее переименовывать? Мне кажется, сам президент будет против этого, человек он адекватный. Скорее всего, это сами депутаты предложили, не народ».
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Тимур,
инженер:
« Вряд ли они поменяют, так и останется Астана. Может, даже президент и одобрит, но это долгий процесс. Такое могут предложить только наши депутаты, вряд ли народ. Народу сейчас не до этого».
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Валентина,
пенсионерка:
« Президент умер, что ли? Чтобы его именем называть город. Это не народ предлагает, а депутаты-подхалимы. Были ведь памятники, парки имени Сталина, а сейчас их нет».
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Валентина,
пенсионерка:
« Президент умер, что ли? Чтобы его именем называть город. Это не народ предлагает, а депутаты-подхалимы. Были ведь памятники, парки имени Сталина, а сейчас их нет».
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Максим,
актер театра:
«Не лучшая идея. Это не мнение народа, нас ставят перед фактом. Инициатива идет откуда-то с верхушки. Народ об этом узнал из новостей».
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Роман,
программист:
«Отношусь негативно, потому что люди уже привыкли к названию столицы. Как это будет город называться именем и фамилией человека? И я не знаю народа, который предложил это».
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Александр,
рабочий:
«Глупости какие-то. Я нейтрально отношусь к этому, но когда его не будет, потом опять будут переименовывать. Смысл в чем? Я его не вижу. Ленинград переименовали же в Питер».
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Жангельды,
строитель:
« Делать им нечего. Надо с коррупцией бороться, актуальнее это. Одно название, другое – от этого легче не станет. Потом всю документацию надо менять, это опять деньги из бюджета».
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Елена ,
пенсионерка:
«Я хочу оставить название нашей столицы Астана. И это предложение, которое якобы от народа? Депутаты все делают от себя, и деньги они на это тратят. Сколько у нас людей больных, сколько бедных пенсионеров! Лучше бы деньги на них тратили».
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Галым,
пенсионер:
«Не надо, пусть остается прежнее название, Астана. Уже один раз же поменяли название с Акмолы на Астана. Сам Нурсултан Назарбаев будет против такой идеи. Я в этом уверен».
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Галина,
гостья из Украины:
«Я не знаю, думаю, что не стоит. Президент не вечно будет, все равно же поменяется когда-нибудь. Название останется, у всего должна быть история».
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Елдос,
студент медуниверситета:
« Это неправильно. Несмотря на то что он наш первый президент, в других странах же тоже есть президенты. Они же не называют их именами города. Нур-Астана… Излишне все это».
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Юлия,
будущий парикмахер:
«Я об этом вообще ничего не слышала. Не знаю, если честно. Но звучит как-то не очень. Я даже не слышала, что народ предлагает это, только депутаты все предлагают у нас».
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Дана,
студентка:
«Зачем переименовывать? И так все через Нур. Я считаю, что переименовывать столицу неправильно. Не представляю, кто это предложил».
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Валентина,
домохозяйка:
«Зачем это нужно? Все уже привыкли. Депутаты наши вообще народ спрашивали? Ничего не изменится. Будет так, как и есть, а может, даже и хуже».
Депутаты предложили переименовать столицу в Нурсултан или Назарбаев
Депутаты парламента Казахстана хотят переименовать столицу, отразив в названии имя Нурсултана Назарбаева.
Депутаты проголосовали за принятие декларации 25-летия независимости РК, текст которой озвучил депутат мажилиса Куаныш Султанов. В ней, в частности, говорилось о переименовании главного города страны.
– Можно назвать Нурсултан, можно назвать Назарбаев. Это предложение народное. Это мы сегодня в нашей декларации отразили, и депутаты поддержали, – сказал Султанов журналистам после совместного заседания палат в среду. – Эти деньги (затраты, которые потребует возможное переименование) будут потрачены во благо, пойдут на пользу, формирование национального сознания, государственности, истории.
Депутат мажилиса Маулен Ашимбаев назвал предложение о переименовании «правильным» и «важным». По мнению депутата мажилиса Загипы Балиевой, Астану можно было бы переименовать в город Назарбаев.
Какие документы придется менять астанчанам после переименования столицы?
– При переименовании города меняются все документы, это занимает 15 рабочих дней. Если причина смены документов не ваша, а по инициативе государства, то все расходы по смене документов несет государство, – рассказала сотрудник единого контакт-центра ЦОН.
После этой информации Сеть взорвалась саркастическими предложениями переименовать Уральск в Нуральск, Актобе – в Нур-Актобе, Новый год – в Нурый год, ноябрь – в нурябрь, создать аналогичную религию и переименовать галактику. Также пользователи Интернета удивляются, что для принятия документа, облегчающего жизнь народа, депутатам требуется много времени, а для принятия такого предложения хватило одного заседания.
После одобрения парламента окончательное слово осталось за президентом страны.
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