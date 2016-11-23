Получил на работе ожоги, остался без зарплаты

На фото: Дастан Уразалин: «Находясь на работе, я получил ожоги рук, ног, теперь через суд должен доказывать, что это производственная травма и выбивать долг по зарплате». || Фото читателя «Диапазона».

Историями о том, как работодатели попирают права своих работников, сейчас никого не удивишь. Расскажу свою. В январе 2014 года я устроился водителем в ТОО «Сервис Мунай» в Байганинском районе. Зарплата была 80 тысяч за 15 дней. Но эти деньги не давали по 2-3 месяца, на вахте мы бывали по 45 суток, в отпуск не отпускали, компенсацию за это не платили. Один человек мог работать и трактористом, и крановщиком, и мотористом. Когда объемов работы не стало, меня перевели пастухом. Куда деваться? У меня семья, 4 детей, работы особо нет, соглашался. Но все закончилось плачевно. Я получил травмы, отвечать за это некому.

В прошлом году в апреле вместе с нашим директором я поехал на месторождение Лактыбай. Там он пересадил меня на свой мотоцикл и приказал искать его пропавших лошадей. В дороге мотоцикл загорелся, я получил сильнейшие ожоги рук и ног. Если бы не товарищ по работе, я мог бы сгореть совсем. Меня доставили в Кенкияк, оттуда – в Актобе, в БСМП, почти месяц я проходил лечение. Как только я попал в больницу, ко мне приходил полицей­ский, следом – представитель нашего ТОО, механик. Он и написал за меня объяснительную. У меня самого были обожжены руки и писать я не мог. Что он писал, я не знаю. Факт тот, что через время в больнице появились наш директор и механик, они стали меня просить, чтоб я не поднимал шум. Обещали взять на себя все расходы по лечению. Выписавшись, я вышел на работу. Возил грунт, по приказу директора искал его лошадей, а с начала июня остался без работы. Никаких денег мне так и не дали, не выплатили даже долг по зарплате с декабря по май. Из-за травм я потерял чувствительность рук, боюсь садиться за руль. Обращался в «Нур Отан», инспекцию труда, но проблему не решили. »

– Дастан УРАЗАЛИН, п. Шубарши, Темирский район

Отвечает Мирбулат Раймкулов, руководитель управления по инспекции труда:

– Госинспектор труда неоднократно выезжал в ТОО «Сервис Мунай», в офис №419 в «Алатау» по Санкибай батыра, 14 Д в Актобе для вручения уведомления о предстоящей проверке, но предприятие опечатано частным судебным исполнителем А.Умаровым. Как он объяснил, доступ закрыт до исполнения решения суда.

При содействии Байганинского РОВД директора ТОО «Сервис Мунай» Г.Ешимова доставили к нам. Он утверждает, что у предприятия долгов по зарплате перед Д. Уразалиным нет. Он заявляет, что несчастный случай, произошедший с ним, отношения к ТОО «Сервис-Мунай» не имеет. Д. Уразалину отправили письменный ответ о том, что провести проверку на предприятии не представляется возможным.

Раушан Изтлеуова, адвокат:

– Дастан Уразалин обратился ко мне, я взялась защищать его права безвозмездно. Мы подали иск в суд и требуем признать полученные им травмы рук и ног производственными и взыскать с ТОО «Сервис Мунай» компенсацию. По данным ЕНПФ, предприятие перечисляло Уразалину пенсионные взносы, то есть он там работал. »