Зачем актюбинские немцы собираются в Германии в юрте?

На фото: Ноябрь 2016 г. Штадтольдендорф. Немцы из Казахстана, среди них алгинцы, отмечают 550-летие Казахского ханства. || Фото автора

В одном из маленьких городков Германии – Штадтольдендорфе недавно поставили настоящую юрту. Выходцы из Казахстана отмечали 550-летие Казахского ханства.

Пожилые люди, прожившие в Казахстане долгие годы, с волнением переступали порог юрты. Организаторы праздника ставят ее каждый год, возле нее – флаги Казахстана и Германии, в центре дастархан, рядом стенды об истории страны. Гостей угощают баурсаками, бешбармаком, подают чай с тары, талканом и куртом. Чай из настоящего самовара на дровах.

На этот раз бешбармак готовил повар, никогда не бывавший в Казахстане. Он немец, всю жизнь прожил в Германии, но с каким удовольствием он готовил казахское блюдо и всех угощал! Блюда подавались гостям в настоящих казахских кесе.

Пришедшие на праздник увидели танцы и обряды казахского народа, были спортивные соревнования. Песни звучали на разных языках, но были понятны всем. Среди гостей была семья Миллер. Жила она раньше в Алгинском районе. Оттуда в Германию братья Франц и Иван привезли три березки, посадили, и теперь они напоминают им о родительском доме. Рядом с ним когда-то тоже росли три березы.

– Мой дед Андрей Давыдович Миллер родился в 1909 году, бабушка Беата Александровна была на год его старше. Оба они прожили долгую жизнь. Когда наших предков выселили в 41-м в Казахстан, их спасли казахи. Если бы не они, многих моих родных сегодня не было бы в живых. Наши дети и внуки должны об этом знать, поэтому мы рассказывам им то, что рассказывали нам наши деды, – говорит Франц. – Дед наш был известным на всю округу плотником. Мы с братом помогали ему, изготавливали телеги, сани, щиты, лучины для комбайнов. Брат потом тоже стал плотником. Отец наш Иван Андреевич родился в 1933 году, похоронен в Бестамаке. Мама умерла уже здесь, в Ансбахе. Последние годы жизни бабушка провела в семье любимого внука. Его супруга Ольга и дети ухаживали за ней. Она умерла в возрасте 90 лет и похоронена здесь, в Мариенмюнстре.

У Франца и его жены трое детей. Старшего в честь деда назвали Иваном. Потом идут дочери Светлана и Ниночка. Семья Миллер построила в Германии дом. Этот дом, как юрта, всегда тепло встречает гостей.