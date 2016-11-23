Если в квартире +18, значит, тепло

– С нас берут 122 тенге за отопление с квадратного метра жилья. Как складывается эта сумма? Слышала, что вода в батарее должна быть 100 градусов, но у нас всего 70. Живем по ул. Тургенева, 102, к.2.

– Елена

ОТВЕТ: – Департамент комитета по регулированию естественных монополий от 17.11.2015 года №227-ОД с 01.01.2016 года утвердил предельные уровни тарифов на услуги АО «Транс­энерго» по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией на долгосрочный период – 2016-2020 годы, – где впервые тарифы дифференцированы в зависимости от наличия или отсутствия приборов учета тепловой энергии. Тариф за центральное отопление при отсутствии приборов учета тепловой энергии составляет 122,50 тенге за квадратный метр.

Согласно СН РК от 3.02-06-2011 «Здания жилые многоквартирные» и ГОСТ 30494 – 2011 «Здания жилые и общественные параметры микроклимата в помещениях» регламентируется только температура воздуха в квартире. Она должна быть не ниже +18 градусов, – ответили в «Трансэнерго». »