Директора школ собрали вещи для малоимущих

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Директора школ собрали вещи для малоимущих

На фото: 18 ноября. Отдел добрых дел на рынке в 8 микрорайоне. Одежду, обувь дают по справке из собеса.

Одежда для детей и взрослых, школьные рюкзаки, игрушки – несколько мешков с такими вещами директора школ сдали в пятницу в отдел добрых дел на рынке «Алтай». Получить их может любой, кто представит справку из собеса.

Руководители детсадов, дошкольных учреждений тоже собирают вещи для малоимущих. Главное условие – они должны быть чистыми. Акция среди работников образования продлится до конца декабря.

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