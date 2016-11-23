Директора школ собрали вещи для малоимущих

На фото: 18 ноября. Отдел добрых дел на рынке в 8 микрорайоне. Одежду, обувь дают по справке из собеса.

Одежда для детей и взрослых, школьные рюкзаки, игрушки – несколько мешков с такими вещами директора школ сдали в пятницу в отдел добрых дел на рынке «Алтай». Получить их может любой, кто представит справку из собеса.

Руководители детсадов, дошкольных учреждений тоже собирают вещи для малоимущих. Главное условие – они должны быть чистыми. Акция среди работников образования продлится до конца декабря.