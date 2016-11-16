Школьники проехали по Шёлковому пути

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Школьники проехали по Шёлковому пути

На фото: В Туркестане дети побывали в мавзолеях Яссауи и его дочери Рабиги Султан Бегим. || Фото автора

Актюбинские школьники недавно побывали на экскурсии по маршруту Великого Шелкового пути Актобе – Туркестан – Кызылорда – Байконур – Актобе. Дети посетили мавзолей Арыстанбаба, учителя и духовного наставника Х.А.Яссауи, побывали на археологических раскопках древнего городища Отырар, своими глазами увидели мавзолей Х.А.Яссауи, первый памятник Казахстана, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, мавзолей его дочери Рабиги Султан Бегим.

На археологических раскопках городища Сауран дети увидели остатки соборной мечети, систему колодцев с подземными каналами для орошения полей.

Далее путь лежал на Байконур, где школьников ждала экскурсия в музей космонавтики, мемориальный дом академика С. П. Королева, первого космонавта Ю. Гагарина. Дети побывали и на монтажно-испытательном комплексе. Они увидели, где работал и готовился к своему первому полету в космос Гагарин, увидели орбитальный корабль «Буран», музей истории космодрома, монументы погибшим летчикам-испытателям.

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