Если девочку третируют одноклассники

На фото: Если ребенок чувствует себя неуверенно среди одноклассников, нужно постараться поработать с ее самооценкой и помочь отстаивать свои права.

Что делать, если ребёнок боится зеркал? Стоит ли переводить ребёнка из школы, если одноклассники её третируют? На вопросы читателей «Диапазона» отвечает психолог Жайнагуль Консбаева.

Сын боится засыпать рядом с зеркалами

В моей семье проблема. Сын у меня большой, ему уже 13 лет. Недавно заметила, что он боится спать перед зеркалом. У него в комнате стоит платяной шкаф уже несколько лет, двери на нем зеркальные. Каждый раз перед сном завешиваем его простынями, а иначе он отказывается спать в этой комнате. Каждый день одна и та же процедура. Сын не из числа боязливых детей. Он занимается спортом, но начитался в Интернете какой-то ерунды, видимо. Получается, он зависим от того, что там пишут?

– Салтанат

Ж.К.: –Здравствуйте, Салтанат. Возможно, здесь стоит говорить не о том, что ваш сын зависим от того, что пишут в Интернете, а скорее всего о влиянии сюжетов, просмотренных там, на психику мальчика и его воображение. Конечно, ваш сын «уже большой», но не стоит забывать, что и мы, взрослые, порой испытываем чувство страха и тревоги, особенно просматривая сюжеты или картинки, будоражащие нашу психику. А нервная система детей, и без того перегруженная информацией, требует бережного отношения. В частности, дозированного просмотра Интернета и всевозможных гаджетов. Если ребенок «боится спать перед зеркалом», то не стоит ждать, что это само собой пройдет, необходимо помочь ему преодолеть страхи. Лучше всего обратиться к специалистам. А для начала стоит с ним поговорить и обсудить, что именно его беспокоит и спросить, как вы можете ему помочь. Очень часто детям необходимо именно внимание и участие взрослых.

Над нашей дочерью издеваются в классе

Нашей дочери 14 лет. Очень спокойная, воспитанная девочка. Любит тишину, играет в спокойные игры. Но ее одноклассницы пользуются тем, что она не задира, не конфликтная и тюкают ее. Как быть? Дочь в классе не показывает, как она переживает из-за всего этого, но я-то знаю. Дома она старается не упоминать об этом. Но дочь никуда не ходит с классом отдыхать, не проводит вместе праздники, на день рождения ее никто не зовет. Обо всем этом я узнаю через родителей других детей. Муж не обращает на все это внимания. Единственный выход, который я вижу, перевести ее в другую школу. Или есть какой-то другой выход?

– Катя

Ж.К.: – Здравствуйте, Катя. Только вам и вашей дочери принимать решение о переходе в другую школу. Спрашивали ли вы у нее, хотела бы она перейти в другую школу? И будет ли это решением возникшей проблемы? Ответьте себе на вопрос: уйдя из этого окружения, станет ли ваша дочь более активной и задиристой? Может, не стоит «бежать» и закреплять у нее такую жизненную позицию, а постараться поработать с ее самооценкой и помочь ей научиться отстаивать свои личные границы, вселяя уверенность и давая понять, что у нее есть крепкий тыл в лице ее родных и близких. Поговорите с классным руководителем, попросите помочь вам в этой ситуации. »

Адина ЖАСАГАНБЕРГЕНОВА. Если у вас есть вопросы к психологу, пишите. Наш адрес: ул. Есет батыра, 99. Электронный адрес: shine05@bk.ru