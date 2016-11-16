Нельзя переписать историю нашей страны

Прочитала в газете «Диапазон» статью о переименовании улиц «В Актобе хотят переименовать 25 улиц». Меня, как коренную жительницу города, больно ранят предложения такого рода, особенно переименование некоторых улиц. Наверное, можно согласиться с переименованием улиц Мебельной, Цементной, Красной и других, но то, что хотят переименовать улицу Ленинградскую, Л.Мирзояна, В.Жуковского – это просто вызывает недоумение.

В городе интенсивно идет строительство, появились новые микрорайоны, где есть возможность назвать улицы в честь выдающихся деятелей Казахстана и нашей области. Неужели никто не знает стихи великого казахского поэта Джамбула Джабаева «Ленинградцы, дети мои! Ленинградцы, гордость моя!». Оно посвящено жителям блокадного Ленинграда. Ведь многие из предков тех, кто сидел в зале, освобождали город Ленинград от фашистских захватчиков и сложили свои головы. Да, город переименовали, но осталась Ленинградская область и просто память и история советского Казахстана. История не начинается с нас, мы лишь звено в цепи исторических событий. Невозможно переписать ее в угоду кому-либо, что-то приукрасить, что-то изменить. Мы не забыли, как в свое время переименовали улицы Кубанская, Донская и Астраханская. Ведь эти улицы были названы в честь первых переселенцев с Кубани, Дона и из Астрахани. Непонятно, чем провинился теперь Л. Мирзоян? Он был первым секретарем Компартии Казахстана. О нем писал Б. Габдуллин в своем произведении «Великое кочевье: о тех, кто строил государство Казахстан». Он, как и А. Байтурсынов и Ж.Аймауытов, были репрессированы. В 1956-м он был реабилитирован. По решению президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева за большие заслуги перед казахским народом в Актобе установили памятник Мирзояну на одноименной площади и улице. А что плохого сделал выдающийся русский поэт В. Жуковский? Он был прекрасным переводчиком.

Не вина, а беда людей, собравшихся в зале, что они не знают историю советского Казахстана. Казахская Республика была третьей в Советском Союзе по всем показателям после России и Украины. Был такой исторический период в Казахстане, как советская власть. И не все при ней было плохо. Нельзя выкинуть из жизни страны период с 1900 по 1991 г.