Когда будет врач в физиокабинете?

У нас несколько лет назад открыли новую амбулаторную поликлинику в Пригородном. Нам все там нравится. Чисто, красиво, все новое, медперсонал хороший. Совершенно нет никаких претензий. Только вот недавно узнала, что специалиста физиокабинета нет. Я раньше получала там лечение, а теперь надо ехать в другую клинику. Хотела узнать, что стало с тем специалистом и когда придет замена.

– Наира

ОТВЕТ: – В кабинете физиолечения работала медсестра пенсионного возраста, она ушла на пенсию. У нее имелся сертификат на проведение физиолечения, теперь, когда будет обучение, мы отправим медсестер. Когда они получат сертификат, тогда будут делать физиолечение. В ближайшие месяцы обучения пока нет. Думаю, со следующего года обязательно будет, и кабинет физиолечения непременно заработает. На данный момент все пациенты, которые нуждаются в физиолечении, приходят в поликлинику в Каргалинском, – прокомментировала Атлас Акбулатова, заместитель главврача Каргалинской городской больницы.