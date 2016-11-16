Как провести митинг, чтобы не получить наказание

На фото: Человек имеет право на свободное выражение своего мнения, в том числе и на участие в митинге. Но при проведении массовых акций есть масса условий, которые нужно выполнить. Какие именно – напоминает прокурор. || Фото из архива «Д»

– Расскажите о порядке организации мирных собраний и митингов. Как происходит сама процедура? Куда нужно обращаться?

– Айжан

ОТВЕТ: – Нас часто спрашивают, как простому обывателю в рамках правового поля выразить свое мнение или мнение отдельной группы лиц по злободневным вопросам. В Законе РК «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций» есть основные формы выражения мнений и протеста – это собрания, митинги, шествия, демонстрации, а также голодовка в общественных местах, возведение юрт, палаток, иных сооружений и пикетирование.

Для начала следует знать, что заявления о проведении собрания, митинга, шествия, пикета или демонстрации могут подавать уполномоченные трудовых коллективов, общественных объединений или отдельных групп граждан нашей республики, достигшие 18-летнего возраста.

Заявление можно подать в местные органы власти (акиматы всех уровней) в письменной форме не позднее, чем за 10 дней до намеченной даты их проведения. В заявлении надо указать цель, форму, место проведения мероприятия или маршруты движения, время его начала и окончания, предполагаемое количество участников, фамилии, имена, отчества лиц, ответственных за соблюдение общественного порядка, место их жительства и работы, дату подачи заявления.

Срок подачи заявления исчисляется со дня его регистрации, и по итогам его рассмотрения сообщается автору о принятом решении не позднее, чем за 5 дней до мероприятия. Решение может быть обжаловано.

В случае одобрения местными органами власти выступающие и участники должны придерживаться целей и условий, которые они указали в заявлении, соблюдать общественный порядок.

Организаторам и участникам мероприятия запрещается препятствовать движению транспорта и пешеходов, создавать помехи для бесперебойной работы объектов инфраструктуры. Запрещено устанавливать юрты, палатки, иные временные сооружения без согласования. Нельзя наносить ущерб зеленым насаждениям, малым архитектурным формам, а также иметь при себе холодное, огнестрельное и иное оружие или приспособленные предметы, которые могут быть использованы против жизни и здоровья людей, для причинения материального ущерба гражданам и собственности юридических лиц. Запрещено вмешиваться в любой форме в деятельность представителей государственных органов, обеспечивающих общественный порядок при проведении мероприятий.

Запрещается проводить указанные мероприятия, если цель их проведения – разжигание расовой, национальной, социальной, религиозной нетерпимости, сословной исключительности, насильственное ниспровержение конституционного строя, посягательство на территориальную целостность республики, либо их проведение угрожает общественному порядку и безопасности граждан.

Не допускается проведение массовых мероприятий на объектах железнодорожного и воздушного транспорта, а также у организаций, обеспечивающих безопасность государства и жизнь горожан (общественный транспорт, снабжение водой, электроэнергией, теплом и др.), у учреждений здравоохранения и образования.

Нарушители порядка проведения собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций несут установленную законом ответственность: до 10 суток адмареста для участника и 15 суток для организатора, если нет признаков уголовно наказуемого деяния или уголовная ответственность по ст. 400 УК РК, если акции причинили существенный вред правам и законным интересам граждан или организаций. Хотелось бы верить, что вы будете ответственными и не поддадитесь провокационным призывам к участию в незаконных акциях протеста. Также рекомендуем воздерживаться от необдуманных комментариев в интернет-пространстве касательно публикаций из непроверенных источников, – прокомментировал Сабыргали ШОТОВ, старший прокурор Актюбинской областной прокуратуры.