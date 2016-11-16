В автобусах нужно не цены поднимать, а учёт наладить

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В автобусах нужно не цены поднимать, а учёт наладить

На фото: Нужно искать резервы у перевозчика, а не в карманах горожан, уверен читатель «Д». || Фото из архива «Д»

Диву даюсь, до чего доводит жадность. Это о повышении цен на проезд в общественном транспорте. Автопарк опять жалуется, что не хватает денег. А искать их нужно внутри, можно найти большие резервы. Первый резерв – это контроль над сдачей выручки. Контролеры берут оплату и не дают билеты, по которым можно вести контроль выручки. Сейчас контролер кладет деньги в сумку, а сколько он сдаст денег в кассу одному Богу известно.

Второй резерв – это убрать с незагруженных маршрутов контролеров и поставить опломбированные кассы с билетами для самообслуживания [есть и более современные системы. – Ред.]. И не бояться, что люди не будут платить. Будут! И можно будет даже снизить оплату за проезд до 50 тенге, чтобы удобнее было оплачивать проезд через кассу.

В общем, кто не может зарабатывать, тот тянет руку в карман населения. И когда это закончится, никто не знает. Ведь жадность бесконечна.

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