С пятницы лоты акции « Я помогаю другу!» резервируют, обещая забрать на неделе. Но есть первые покупатели.

Первой стала читательница газеты «Диапазон» Наталья Борисова. Чтобы помочь животным, она приобрела юбилейную книгу «Диапазон. Наше время». Еще женщина принесла корм для собак, его мы отдали волонтеру Валентине. Наталья считает, что городу нужен обустроенный приют в черте города, он стал бы высоким показателем цивилизованности общества. Согласна с ней педагог-психолог Марина, она приобрела 3 брелока.

– Городу не хватает приюта, – считает Марина. – На уничтожение животных выделяют деньги, но лучше бы финансировали приют. Ужасно читать комментарии, где люди требуют убивать бродячих собак. Нужно иначе решать проблему.

Мы продолжаем нашу акцию, у нас есть новый участник. В следующем выпуске «Д» отчитается перед читателями о поступивших средствах и об их распределении.

У вас есть возможность принять участие в нашей акции «Я помогаю другу!». Приобретая украшение или сувенир для себя, вы помогаете волонтерам и их четвероногим подопечным.

На вырученные средства мы будем приобретать корм, лекарства, стерилизовать животных, которые ищут владельцев.

Анастасия СУХАРЕВСКАЯ

ЛОТ: Шейкер

ЦЕНА: 2700 тенге

Продавец спортивного магазина «Атлант» Анастасия Сухаревская присоединилась к акцие. Ее лот заинтересует спортивных людей – это фирменный шейкер для приготовления полезных коктейлей.

– Я сама выхаживала бездомных животных, раздавала их, – рассказала Анастасия. – Дома у меня целый зоопарк: кошка, рыбки, попугай. Хочется помочь всем, очень жалко животных на улицах, тем более с каждым днем все холоднее. К сожалению, их слишком много. Но хочется внести свою лепту в помощь четвероногим.

АГАТА ЛАПТЕВА

ЛОТ: 4 серьги для пупка «Волчий след» из хирургической стали.

СТОИМОСТЬ: 1 000 тенге за шт.

Известная неформалка, стилист Агата Лаптева сразу же поддержала акцию.

– В нашей семье всегда любили животных, с детства у меня были попугаи, крысы, кролики, кошки и собаки. Выхаживать животных с улиц тоже приходилось, обычно они потом жили у нас. Сейчас у меня два бультерьера и кошка сфинкс. Я поддерживаю акцию и призываю других. Кто поможет животным, если не мы?

ЮЛИЯ ЮСУПОВА

ЛОТ: Брелоки из фанеры

СТОИМОСТЬ: 500 тенге за шт.

Брелоки оказались самым востребованным товаром, поэтому Юлия сделала еще несколько штук. В том числе фирменный брелок нашей акции «Я помогаю другу!».

Дизайнер Юлия несколько раз выхаживала кошек и собак с улицы. Свою последнюю подопечную, крупную собаку, хрупкая девушка в прямом смысле несла на руках. Собака шла за девушкой несколько кварталов, а потом упала. Оказалось, что у собаки повреждена лапа. Сейчас собака нашла дом.

– Не каждый может взять к себе бездомную кошку или собаку, но сострадание к четвероногим на улице испытывает большинство людей. Наша акция поможет животным приблизиться к цели – обрести дом.

ЕЛЕНА ИГНАТОВА

ЛОТ: «Витаминные» браслеты на руку.

СТОИМОСТЬ: 1000 тенге за шт.

Известная актюбинская рукодельница, организатор выставок и ярмарок ручных изделий Елена Игнатова предложила для акции «витаминные» браслеты с лимонами и мандаринами.

- Новый год не за горами. Фруктики вылеплены из полимерной глины, листики акриловые. В этих ярких украшениях всегда праздничное отличное настроение. Сделаем доброе дело!подойдут обладателям миниатюрных ручек, украшение 17-18 см.

Если вы хотите помочь, но ничего из представленного вам не нравится, в редакции подскажут контакты волонтеров, которым нужна помощь. Если вы хотите приобрести какой-нибудь лот или выставить свой, предварительно звоните в пятницу, с 14.00 до 16.00 по телефону: 56-70-60 или 8 775 797 03 17 (Ватсап).