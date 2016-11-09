Нужна ли смертная казнь в Казахстане?

Зинаида Бисембаева, врач : « В отношении террористов надо. Но только чтобы вина была доказана. И в отношении насильников и убийц детей, стариков нужна смертная казнь. Таким прощения нет. Террористов надо убивать, чтобы их идеология не распространялась. Чем пожизненно их содержать, деньги лучше отдать домам престарелых». Маргулан Жетесов, предприниматель: « За жестокие преступления и казнокрадство надо вводить высшую меру. Такого наказания заслуживают террористы, педофилы, убийцы более 2 человек. Это жестоко, но справедливо. Мы не должны содержать их, кормить, пока они сидят в тюрьме. Пусть за содеянное расплачиваются своей жизнью».

Валентина Моисеенко, руководитель украинского центра: «Надо. В отношении террористов. Эти люди идеологически заразны, от тюрьмы в их сознании ничего не изменится. Кулекбаев несколько раз сидел и что, изменился? Такие люди запрограммированы на жестокость и убийство. Терроризм – осознанное действие против ни в чем не повинных людей». Раушан Изтлеуова, адвокат: « За особо тяжкие преступления – изнасилования детей, терроризм, преступления против государства – смертная казнь нужна. Ко мне обращались родственники обвиняемых в теракте 5 июня, я отказалась защищать подсудимого. Не смогла. Эти люди совершили преступления против народа, и я не смогла».

Динара Кожагулова, модератор «Водители Актобе Зело»: « Я поддерживаю смертную казнь. Законы нужно ужесточить, как, например, в Китае. Считаю, казнить нужно не только террористов, а крупных коррупционеров, воров, серийных насильников. Но нужно, чтобы законы исполнялись по справедливости». Азамат, предприниматель: « Смертная казнь в Казахстане нужна, но вряд ли мораторий снимут по политическим соображениям. Хотя я считаю, что за убийство более двух человек нужно расстреливать. Пожизненный срок – это жизнь за счет государства. Их кормят, одевают. У нас в школах дети не получают трехразовое питание!

Анастасия Таранова, юрист: « Я за снятие моратория на смертную казнь. Такое наказание заслуживают не только террористы, еще педофилы, жестокие убийцы. Но приговор можно выносить, только когда нет ни малейших сомнений в вине, есть все доказательства. Иначе таким образом будут сводить личные счеты». Владимир Волков, инженер: « Отношение к смертной казни неоднозначное. Негуманно отбирать у человека жизнь, но если он это заслужил, совершил жестокие убийства людей, теракт, украл много денег из бюджета страны... Да и пожизненное содержание заключенных обходится недешево! Глядишь, со смертной казнью количество преступлений снизится».

Айман Умарова, адвокат, Алматы: « Я против отмены моратория. Кулекбаев, перед тем как убивать полицейских, знал, что он сам может быть убитым. Для него это был «джихад», и общество, применяя к нему смертную казнь, дает ему то, чего он хотел. Общество создало его таким». Серикболсын Абдильдин, политик, Алматы: « Если есть мораторий, то его сила должна быть одинакова для всех. Мы не должны бороться с последствиями, а должны выявить причину, почему он мстил полицейским. Я считаю, пожизненная тюрьма в строгих условиях – заслуженное наказание».

Сергей Дуванов, журналист, Алматы: « Это глупость, когда из-за 1-2 инцидентов меняют законодательство. В Европе теракты происходят чаще, чем у нас, но там не додумались вводить смертную казнь. Нападения в Алматы – не теракт. Мужика обидели, он пошел мстить. Смертная казнь – не панацея от терактов». Досым Сатпаев, политолог, Алматы: « Смертная казнь логична для тяжких преступлений, в том числе в отношении детей. Но это проблему не решит. А смертная казнь за теракт сделает этих террористов мученниками. Нужно искоренять социальную базу терроризма – безработицу».

Мария, пенсионерка: « Видела, как на пр. Молдагуловой зарезали пенсионера. Подошли к нему, а тот не стал выходить из машины. Он его раз пырнул и выстрелил. А на детской площадке были дети. Мы долго отходили. Есть вещи, которым нет оправдания. Конечно, таким людям – смертная казнь». . Алмат, сотрудник офиса: « Можно применять смертную казнь к определенным личностям, как к стрелку в Алматы, убившему столько людей. К казнокрадам, из-за их жадности страдает обычный народ, цены растут, комуслуги. Сколько педофилов развелось, воруют наших сестер, дочерей!».