Нужна ли смертная казнь в Казахстане?

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Зинаида Бисембаева,
врач :
« В отношении террористов надо. Но только чтобы вина была доказана. И в отношении насильников и убийц детей, стариков нужна смертная казнь. Таким прощения нет. Террористов надо убивать, чтобы их идеология не распространялась. Чем пожизненно их содержать, деньги лучше отдать домам престарелых».
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Маргулан Жетесов,
предприниматель:
« За жестокие преступления и казнокрадство надо вводить высшую меру. Такого наказания заслуживают террористы, педофилы, убийцы более 2 человек. Это жестоко, но справедливо. Мы не должны содержать их, кормить, пока они сидят в тюрьме. Пусть за содеянное расплачиваются своей жизнью».
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Валентина Моисеенко,
руководитель украинского центра:
«Надо. В отношении террористов. Эти люди идеологически заразны, от тюрьмы в их сознании ничего не изменится. Кулекбаев несколько раз сидел и что, изменился? Такие люди запрограммированы на жестокость и убийство. Терроризм – осознанное действие против ни в чем не повинных людей».
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Раушан Изтлеуова,
адвокат:
« За особо тяжкие преступления – изнасилования детей, терроризм, преступления против государства – смертная казнь нужна. Ко мне обращались родственники обвиняемых в теракте 5 июня, я отказалась защищать подсудимого. Не смогла. Эти люди совершили преступления против народа, и я не смогла».
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Динара Кожагулова,
модератор «Водители Актобе Зело»:
« Я поддерживаю смертную казнь. Законы нужно ужесточить, как, например, в Китае. Считаю, казнить нужно не только террористов, а крупных коррупционеров, воров, серийных насильников. Но нужно, чтобы законы исполнялись по справедливости».
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Азамат,
предприниматель:
« Смертная казнь в Казахстане нужна, но вряд ли мораторий снимут по политическим соображениям. Хотя я считаю, что за убийство более двух человек нужно расстреливать. Пожизненный срок – это жизнь за счет государства. Их кормят, одевают. У нас в школах дети не получают трехразовое питание!
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Анастасия Таранова,
юрист:
« Я за снятие моратория на смертную казнь. Такое наказание заслуживают не только террористы, еще педофилы, жестокие убийцы. Но приговор можно выносить, только когда нет ни малейших сомнений в вине, есть все доказательства. Иначе таким образом будут сводить личные счеты».
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Владимир Волков,
инженер:
« Отношение к смертной казни неоднозначное. Негуманно отбирать у человека жизнь, но если он это заслужил, совершил жестокие убийства людей, теракт, украл много денег из бюджета страны... Да и пожизненное содержание заключенных обходится недешево! Глядишь, со смертной казнью количество преступлений снизится».
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Айман Умарова,
адвокат, Алматы:
« Я против отмены моратория. Кулекбаев, перед тем как убивать полицейских, знал, что он сам может быть убитым. Для него это был «джихад», и общество, применяя к нему смертную казнь, дает ему то, чего он хотел. Общество создало его таким».
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Серикболсын Абдильдин,
политик, Алматы:
« Если есть мораторий, то его сила должна быть одинакова для всех. Мы не должны бороться с последствиями, а должны выявить причину, почему он мстил полицейским. Я считаю, пожизненная тюрьма в строгих условиях – заслуженное наказание».
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Сергей Дуванов,
журналист, Алматы:
« Это глупость, когда из-за 1-2 инцидентов меняют законодательство. В Европе теракты происходят чаще, чем у нас, но там не додумались вводить смертную казнь. Нападения в Алматы – не теракт. Мужика обидели, он пошел мстить. Смертная казнь – не панацея от терактов».
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Досым Сатпаев,
политолог, Алматы:
« Смертная казнь логична для тяжких преступлений, в том числе в отношении детей. Но это проблему не решит. А смертная казнь за теракт сделает этих террористов мученниками. Нужно искоренять социальную базу терроризма – безработицу».
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Мария,
пенсионерка:
« Видела, как на пр. Молдагуловой зарезали пенсионера. Подошли к нему, а тот не стал выходить из машины. Он его раз пырнул и выстрелил. А на детской площадке были дети. Мы долго отходили. Есть вещи, которым нет оправдания. Конечно, таким людям – смертная казнь».
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Алмат,
сотрудник офиса:
« Можно применять смертную казнь к определенным личностям, как к стрелку в Алматы, убившему столько людей. К казнокрадам, из-за их жадности страдает обычный народ, цены растут, комуслуги. Сколько педофилов развелось, воруют наших сестер, дочерей!».
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Галина,
пенсионерка:
« Не знаю, смотря в каком случае. Можно применить к тем, кто совершил тяжкие преступления. К убийцам, как тот алматинский стрелок, например. Педофилы тоже не нужны в нашем обществе, их не изменить, не вылечить».
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Анастасия,
дефектолог:
« Если честно, я думаю, террористам нужно ввести смертную казнь. Есть еще и педофилы, но тут вопрос спорный. Вину должны доказать. А если кто-то ворует большие деньги, то тут вина уже самих людей, которые попались. Менталитет такой, это другое».
Нужна ли смертная казнь в Казахстане?
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