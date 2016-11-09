Когда автопарк перестанет наглеть?

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Когда автопарк перестанет наглеть?

Прочитала в «Д» заметку «Автопарк хочет повысить цену проезда до 100 тенге» и возмущениям нет предела. У меня пенсия 38 тысяч тенге, 40 лет проработала кондитером в цехе аэропорта и в «Ласточке». Такие пенсии у сотен стариков. И как нам прикажете жить? Из дома не выходить? Дед у меня умер год назад, дочь больная, экономлю, как могу. В магазинах каждый день цены новые, теперь еще и в автобусах хотят поднять. Мяса я не вижу, ем макароны, картошку и каши. Чтобы выжить, покупаю капусту, солю и продаю на улице. Я бы в эти автобусы и не садилась, но ноги болят: в больницу надо, иногда езжу брата проведать. Деньги и на лекарства нужны, хотя покупаем самое необходимое, лечимся народными средствами.

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