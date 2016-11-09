В Нур Актобе негде ставить машины





На фото: В Нур Актобе уже 12 тысяч жителей. У них, уверяют в «Табыс Актобе», всего 200 машин, но ими заставлены все дворы. || Фото читателя «Д»

Мы живем в Нур Актобе. У нас проблема с парковками. В каждой семье машина, а то и не одна. Дворы узкие, на проезжей части запрещающие знаки, вокруг домов грязь.

Сейчас нам запрещают ставить машины даже за бордюрами, где они никому не мешают. Понятно, где есть насаждения, ставить машину нельзя, но есть же места, где их нет. Каждый день у нас патрулируют полицейские, они даже не дают остановиться, чтобы высадить людей. Все машины загоняют во дворы, которые и так переполнены. Люди умудряются ставить машины в два ряда, подпирают друг друга.

Дошло до того, что после 19 часов к нам уже в гости не хотят ехать. Скорая помощь и пожарная машина во двор тоже заехать не могут.

Машины заставляют ставить на платные стоянки, которые находятся далеко, к тому же к ним нет дороги. Парковки не рассчитаны на такое количество машин. Да и платить сложно: у многих жилье в кредите. За «ГАЗель», к примеру, в сутки требуют 600 тенге.

Приезжаешь домой поздно после работы и кружишь по микрорайону, чтобы найти место для парковки. Иногда приходится ставить машины в Жилянке. Зимой дворы от снега станут еще уже, а весной будет грязь. В такую погоду у нас все машины ставили на дорогах, потому что невозможно с нее съехать. А как теперь?

В центре города люди спокойно паркуются возле своих домов, а нам не дают спокойно жить. Да, можно требовать, чтобы люди не парковались под окнами, на дороге и т.д., но тогда создайте условия. Когда решится проблема с парковками в Нур Актобе?

– Жители микрорайона Нур Актобе

Отвечает руководитель «Табыс Актобе» Тимур Икебасов:

– В Нур Актобе две автостоянки, одна возле дома №4, вторая возле дома №12. В сутки с легковой машины берут 200 тенге, есть охрана. Мест около 200, этого для Нур Актобе достаточно, мы проводили анализ. Необходимости в третьей стоянке в этом микрорайоне нет. Автостоянки работают третий месяц, но жители туда машины не ставят, не хотят платить. Проезд к стоянкам есть, правда, без асфальта.»