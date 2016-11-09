Добро пожаловаться

Дорогу ремонтируют в ноябре. До этого не позволяла погода

– Дорогу от ТЭЦ до Женешке подготовили для ямочного ремонта еще в сентябре, но все так и оставили. Вырезали ямки и все. Как ездить и кто за это получил деньги?

– Александр Михайлович

ОТВЕТ: «Диапазон» сфотографировал эти ямы и 4 ноября отправил в горотдел ЖКХ.

– Прямо сегодня подрядчик приступает к ремонту и до вечера работу завершат, – ответил 7 ноября завсектором автодорог горотдела ЖКХ Данияр Аймагамбетов. – Ямочным ремонтом по пр. 312-й Стрелковой дивизии от АЗФ до переезда возле «Энергосистемы» занимается ТОО «Даулет групп». Бюджет ему еще ничего не оплачивал. Когда ремонт завершат, измерим каждую яму, тогда и будет известно, сколько платить. Квадрат такого ремонта стоит 3662 тенге. До ноября заниматься ремонтом не позволяла погода. Были снег, гололед, а сейчас погода позволяет.

Почему подорожали яйца?

– Куда растут цены? Десяток яиц «Рамазан» стоит уже 350 тенге, мелкие – 290.

– Орындык

ОТВЕТ: – В Актобе на яйцо самая низкая цена. В Актау, Астане, Алматы, Атырау и Кызылорде оптовая цена десятка яиц – 300 тенге. У нас яйцо 1-й категории – 25 тенге, 2-й категории – 24 тенге. На подорожании сказывается рост цен на транспорт­ные услуги, корма и запчасти. Тонну пшеницы III класса дешевле 60 долларов не купишь. Запчасти, которые стоили 10 тысяч тенге, стоят 25 тысяч. На 40% повысились комуслуги. К тому же идет сезонное повышение цен на яйцо, – ответил генеральный директор ТОО «Рамазан» Орынбасар Мусин.

Автопарку надо не цены поднимать, а считать свои доходы

– Автопарк хочет поднять цены на проезд. Говорят, не могут выполнить план. Но как это проверяют? На автобусах №№16, 27 не дают билеты. Где их контролеры?

– Светлана Михайловна

– 4 ноября я ехала автобусом №24 №350 АЕ 04. Кондуктор никому не давал билеты. Сказал: в час пик не дают. Как в автопарке ведут учет выручки? Из бюджета им миллиард давали – не хватало, льготники платят – опять не хватает. Может, им просто наладить учет?

– Гуля

ОТВЕТ: – В каждом автобусе автопарка есть кондуктор, он обязан принимать оплату за проезд и выдавать билет. Билеты выдаются кондукторам ежедневно под роспись, на каждом указан серийный номер, в соответствии с которым учитываются поступившие деньги. Если у кондуктора закончились билеты, учет пассажиропотока и финансовых средств ведется в соответствии с суммой выручки в кассу. Если билеты не выдают, надо обращаться в нашу диспетчерскую по тел. 54-55-91, 13-61, либо на e-mail: avtopark_emshan@mail.ru, при этом указать госномер автобуса, маршрут и время, – ответили в ТОО «Автопарк».

В четверг, 10 ноября, с 14.00 до 16.00 ваши жалобы будет принимать Багдат Асылбек по телефону: 56-43-43.