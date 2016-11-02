Сбербанк выставил счёт на 41 млн рублей. Из дореволюционной России

На фото: Из-за мистического долга с 1900 года жителю Орла арестовали счет, заблокировали карты и начали процесс по его банкротству, реализации имущества. Мужчина обратился к прокурорам и следователям. || Фото с сайта Lenta.ru

Житель Орла Александр Е. до недавних пор спокойно трудился на одном из крупных орловских предприятий. Однако в сентябре жизнь резко изменилась, когда заблокировали его зарплатную карту. В смс-уведомлении от Сбербанка говорилось, что арестовано имущество мужчины на сумму 41 888 888 рублей. При этом, если верить документам, исполнительное производство было открыто 1 января 1900 года, то есть еще в дореволюционной России – за 4 года до начала русско-японской войны и за 5 до «кровавого воскресенья». Ну, или за 75 лет до рождения самого собеседника «Орловских новостей».

– Честно говоря, изначально я не придал этому значения, сочтя это какой-то ошибкой, так как в отношении меня 14 сентября была введена процедура реализации имущества [банкротство физлица. – Прим. ред.], а имеющиеся у меня карты были переданы моему финансовому управляющему, который заблокировал по ним движение, – рассказывает Александр. – 20 сентября я получил уведомление от Сбербанка о зачислении аванса. Зайдя в личный кабинет, я увидел, что баланс составил 41 884 518 рублей 59 копеек.

Спустя неделю Александр отправился в Сбербанк с целью выяснить, что же произошло. Там же менеджер по персоналу выдала ему справку, в которой значился накопительный арест на сумму 41 888 888 рублей. Прямо скажем, от 1 января 1900 года.

– Я, конечно, понимаю, что Сбербанк организация старая, с большой историей, но я-то столько не живу, – удивляется Александр. Он рассказывает, что его дед родился только в 1910 году.

Мужчина потребовал у менеджера документ, согласно которому был наложен арест. Ну, мало ли, может, гербовая печать семьи Романовых сохранилась или еще что. Архаическое. Но в ответ его направили в отделение банка на Щепной площади. Там сотрудники попытались «свалить вину» на финансового управляющего, однако попытка оказалась тщетной: видите ли, какое дело, он тоже пришел с мужчиной и с тем же напором требовал разобраться в ситуации. «На написанную мной в тот же день претензию ответа я до сих пор не получил», – рассказывает наш собеседник.

После посещения офиса Сбербанка мужчина, по совету фин­управляющего, обратился к судебным приставам. Логика тут проста. Царская Россия – это, конечно, дело ясное, исторически привлекательное, но законы нынче изменились. Да и страна, хотя бы формально, тоже. Поэтому, коли уж есть некое исполнительное производство, находиться оно должно не в ведении царского сыска или еще чего, а прямиком там, в УФССП по Орловской области. Там-то Александру и выдали справку, что в общем-то никаких исполнительных производств в отношении него вообще нет.

Тогда Александр и вовсе растерялся. К тому же в последующие дни ему начали снова приходить SMS-сообщения. Сейчас сложно сказать, кто руководил Сбербанком в начале XX века, из известных фактов к этому периоду можно отнести лишь тот, что примерно в это время тогда еще сберкассы получили право обращать в пользу государства деньги со счетов, по которым в течение 30 лет не было никаких движений. Кто знает, кто знает, что таит в себе мистерия истории… В общем, в SMS снова содержалось уведомление об аресте. Сначала все те же злополучные 41,8 млн рублей, потом – 100 рублей, затем 78 руб. 54 копейки и наконец 4 447 руб. 95 копеек.

– При дальнейших попытках выяснить причины возникновения этих непонятных ареста и взыскания, мне было выдано сообщение о результате исполнения документа, в котором вообще отсутствует наименование заявителя. В банке эти сведения предоставить отказались, – пояснил Александр.

Абсолютно отчаявшись, мужчина не нашел иного выхода, кроме как обратиться в прокуратуру и Следственный комитет. В своем заявлении он просит ведомства провести проверку деятельности сотрудников Сбербанка, выяснить причины возникновения «этих, непонятно откуда взявшихся арестов и взысканий и аннулировать их».

– Также в заявлениях я прошу привлечь к ответственности лиц, причастных к возникновению данной ситуации, и истребовать с них возмещение мне морального ущерба в размере 10% от суммы вменяемой мне задолженности», – рассказал собеседник «Орловских новостей».

Сейчас Александр ждет, пока ведомства проведут соответствующие проверки. Тем временем его баланс по зарплатной карте составляет минус 41 888 918 рублей…

На момент публикации новости Сбербанк на запрос журналистов не ответил.