Спасибо за организацию похорон сына

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Я пенсионерка, живу в поселке Жайсан Мартукского района. Хочу выразить сердечную благодарность и признательность главному врачу Мартукской районной больницы Асету Шарапатову. Он помог в похоронах моего единственного сына. Также я благодарна акиму Жайсана Жандгеру Есмухамбетову за его соболезнования, а также своим соседям за их чуткое и отзывчивое отношение. В особенности Владимиру Плуну за помощь в организации похорон, Валентину Барташову, Нине Байрак, Асие Даримовой и многим другим.

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