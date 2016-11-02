В Актобе учиться на военных врачей могут только юноши

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Читала в «Д», что в военном институте сил воздушной обороны открыли медицинскую кафедру. Могут ли туда поступить девушки? Я учусь в 10 классе, мечтаю стать врачом.

– Раушан

ОТВЕТ: – В этом году на нашей базе открылась военно-медицинская кафедра, которая готовит военных врачей, они учатся 5 лет. Набрали 43 курсанта на 1 и 2 курсы. На второй курс перешли студенты, окончившие 1 курс в ЗКГМУ. Все они проживают в казармах ВИСВО, учатся в медуниверситете. Принимаются на эту специальность только юноши, они получают звание офицера. В ближайшие годы прием девушек не планируется, – ответили в ВИСВО.

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