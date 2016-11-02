В садике родители сами чинят стульчики

Мой ребенок ходит в детский сад «Гульдер» в Хромтау, который находится на государственном обеспечении. Сейчас дошло до того, что в детсаду нет плотника. И поэтому сейчас мебель чинят родители. Стульчики вечно поломанные и болтов нет для починки. Так если бы они тактично просили, а тут навязывают. А как же мамы-одиночки? Им тоже нужно стать плотниками?
– Катя
ОТВЕТ: – Государство выделяет деньги на содержание детского сада, поэтому родителям ничего делать не надо. Разумеется, если кто-то изъявил желание, то ему запрещать никто не будет. Но все делается на добровольной основе, – прокомментировала Нургуль Калниязова, главный специалист Хромтауского райотдела образования.
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