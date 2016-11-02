В Актобе нужны полосы для автобусов и хорошая разметка

На фото: Читатель «Д» уверен, что не везде продумали установку ограничительных знаков и нет должной разметки. || Фото из архива «Д»

Со времен Советского Союза и в настоящее время 30 октября отмечается День автомобилиста.

К сожалению, вынужден отметить, что среди автомобилистов нашей области нет организованного сообщества или союза автолюбителей, которых можно было бы собрать в ассоциацию водителей, призванных своей активностью способствовать общественному воспитанию автолюбителей. В газете «Диапазон» №40 от 8 октября 2015 года была опубликована статья о появлении в Актобе группы «Дорожный контроль». Их цель – призвать водителей соблюдать свои обязанности и защищать свои права на дорогах. Однако уже прошел год, работу «Дорожного контроля» мы не видели ни в газете, ни в других СМИ.

Тогда руководство ДВД в лице замначальника управления административной полиции комментировало СМИ, что общественному контролю актюбинских автолюбителей они были бы только рады. Активная позиция должна позитивно влиять на сознательность на дорогах. Чего мы до сих пор не имеем. Движение машин хаотичное, неорганизованное, водители стараются подрезать, редко уступают дорогу. Не везде продумана установка ограничительных знаков. На путе­проводе 5-го микрорайона нет должной разметки и знаков ограничения скорости. Порой даже автобусы переезжают этот мост со скоростью выше 60 км в час, и часто там случаются ДТП.

Один канадский специалист в области автомобилестроения, Джино Симеони сравнил актюбинское движение с итальянским полувековой давности. Он назвал езду в нашем городе сумасшествием. Также он заметил, что у нас практически отсутствует система планирования и контроля строительства дорог. В этом убеждены и актюбинские жители, большинство из них – точно.

Почему в Актобе нет должной разметки полос движения для общественного транспорта? Ведь это способствовало бы в некоторой степени безопасности движения…

Поздравляю всех автомобилистов Актобе с праздником!